Ancor melhora produtividade com projeto de um milhão

Francisco Correia é o administrador da Ancor. © Ivan Del Val/Global Imagens

A Ancor, uma das maiores fabricantes de artigos de papelaria da Península Ibérica, prevê implementar no próximo ano um projeto de melhoria da produtividade e eficiência energética na unidade de Vila do Conde. O investimento, cujo montante deverá aproximar-se de um milhão de euros, visa "reduzir os impactos dos aumentos de custos" da produção, revelou Francisco Correia, administrador da empresa. Como frisou, "o objetivo não é aumentar a capacidade, mas mitigar a subida dos preços". É que nestes dois últimos anos o custo do papel disparou e está a retirar rentabilidade ao negócio.

Como explicou o gestor, a atividade da Ancor "é de baixo consumo energético, mas o mesmo não sucede com as fabricantes de matéria-prima, que subiram os preços devido aos custos da energia". Aliás, recordou, "as fábricas de produção de papel fizeram fortes investimentos para reduzir o consumo de energia e instalaram centrais de cogeração. Com o aumento dos preços do gás natural, foram apanhadas nesta turbulência". Para a Ancor, esta conjuntura traduziu-se numa subida abrupta do preço do papel, a sua principal matéria-prima. Todos os anos transforma 8000 toneladas de papel. "Antes da pandemia, a tonelada estava a 500 euros e agora ronda os 1500 euros. Os custos multiplicaram por três", sublinhou.

Nas suas contas, a inflação nos produtos de papelaria está acima do valor médio do país. Em novembro (últimos dados disponíveis), a taxa de inflação fixou-se nos 9,9%. O contexto ficou ainda mais carregado, pois à subida dos preços do papel juntou-se a "forte escassez desta matéria-prima". A explicação é simples, mas tem diversas causas. A substituição do plástico pelo papel, o aumento exponencial das vendas online, que utilizam embalagens de cartão, a redução pré-pandemia da capacidade de produção europeia (verificou-se encerramento de unidades) e, devido à covid, a suspensão dos fornecimentos provenientes da China, apontou. Criou-se "uma tempestade perfeita".

Este contexto provocou "um grande desequilíbrio entre a oferta e a procura". Como frisou, "a fileira estava a trabalhar para o just in time. Com a escassez de produto passou para o just in case. Agora, precisamos de stock previsional e isso colocou mais pressão nas papeleiras e levou a preços especulativos. A indústria começou a responder a quem paga mais". Segundo contou, "faço hoje uma encomenda de papel, mas na condição de preço vigente no momento da entrega". Com a fatura dos custos produtivos a escalar, a Ancor teve de repercutir esse aumento nos preços dos seus artigos, mas com perda de margem. "Chegamos a um ponto em que não conseguimos transferir o preço do custo no de venda", frisou.

Os resultados deste ano vão espelhar essa realidade. A Ancor prevê faturar 17 milhões de euros, estimativa que a concretizar-se significará um crescimento de 13% face a 2021. No entanto, o rácio EBITDA/vendas vai diminuir de 10% para 9%. "A rentabilidade diminuiu por cada euro vendido", salientou o responsável. O objetivo é fechar 2022 com o mesmo EBITDA do exercício passado, cerca de 1,5 milhões. As exportações, que valem um pouco mais de metade do volume de negócios, têm apoiado a fabricante de Vila do Conde. É que nos mercados externos - e são mais de 30 -, a estratégia tem passado por uma aposta firme na marca própria e nos produtos de maior valor acrescentado, mas sem descurar o doméstico, onde é líder. Como adiantou Francisco Correia, a Ancor quer "aumentar o número de países para onde exporta e o número de distribuidores, e tornar esses nichos um grande negócio".

Com as contas do ano provisoriamente feitas, a Ancor já está a trabalhar a campanha de excelência do negócio: o Regresso às Aulas. Neste momento, Francisco Correia prevê um aumento médio de 7,5% nos preços dos artigos escolares. Mas a incerteza é grande. "Em outubro, começámos a trabalhar na campanha, mas ainda não fechámos em definitivo o orçamento, que deveria já estar fechado."