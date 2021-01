Andersen Global integra a firma Curado Nogueira & Associados e consolida presença em Portugal

© Pixabay

A Andersen Global anuncia esta quarta-feira a integração da Curado, Nogueira & Associados (CNA), como sociedade membro, na sua rede global de sociedades de advogados e consultores financeiros.

A sociedade, com sede no Porto, vem assim juntar-se à Mota Soares & Associados, sedeada em Lisboa, consolidando a estrutura da Andersen Global em Portugal.

A CNA, fundada em 2005 por Luísa Curado, Teresa Nogueira e Carla Malhão, já colaborava com a rede desde 2018 como firma associada, no entanto, passa agora a operar sob a marca Andersen Global.

José Mota Soares, fundador da Andersen em Portugal, encarou a integração da CNA como "fundamental para a afirmação da sociedade no mercado nacional". Do outro lado, Teresa Nogueira e Luísa Curado, acrescentaram, em comunicado, que "estão muito entusiasmadas com a adoção da marca Andersen, uma vez que isso significa o reforço das capacidades ao nível global e demonstra ainda o compromisso em apoiar os clientes a encontrarem as melhores soluções".

Entre outros, os objetivos desta parceria é são o de diversificar e complementar as áreas de prática das duas equipas, alargando a oferta dos serviços jurídicos às áreas de fusões e aquisições, comercial, societário, bancário, financeiro e contencioso.