André Veríssimo de saída da direção editorial do Jornal de Negócios

Dinheiro Vivo 15 Março, 2021 • 14:09

André Veríssimo vai deixar a direção editorial do Jornal de Negócios, avança esta segunda-feira a administração da Cofina. O jornalista, "que ocupava a liderança do Jornal de Negócios desde Novembro de 2017, vai deixar a publicação, a partir de amanhã", pode ler-se num comunicado, que não esclarece o motivo da saída nem adinata quem será o seu sucessor.

"A administração da Cofina Media agradece todo o empenho, profissionalismo e dedicação colocada ao serviço de um dos mais destacados títulos de imprensa nacional, emprestando o seu contributo para um aumento do reconhecimento do Jornal de Negócios, enquanto título de referência no panorama da imprensa em língua portuguesa", acrescenta a empresa. Desde 2013 que André Veríssimo integrava a direção da publicação económica da Cofina, primeiro como diretor-adjunto, depois como subdiretor. Agora, "termina as suas funções".

A direção do Jornal de Negócios é formada por André Veríssimo, agora de saída, e por Celso Filipe, diretor-adjunto.

Segundo uma curta biografia no Jornal de Negócios, André Veríssimo é jornalista há cerca de 21 anos e licenciado em Comunicação Social pela Universidade Católica de Lisboa.