Andy Brown: "Galp quer posição nas renováveis no Brasil"

O CEO da Galp, Andy Brown (à direita), com o ministro das Minas e Energia do Brasil, Bento Albuquerque. © ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

Continuar a exploração das reservas petrolíferas identificadas no Brasil e em que a Galp tem participações é um caminho assumido pela energética portuguesa naquele país, mas que não esgota os investimentos da companhia nessa geografia. Ao lado do ministro das Minas e Energia do Brasil, Bento Albuquerque., o CEO da Galp, Andy Brown, reafirmou nesta manhã, num encontro com jornalistas, o seu compromisso de não procurar novas reservas de petróleo, virando a empresa que lidera cada vez mais para outras fontes energéticas. Gás está a crescer, mas vento e sol são agora as grandes apostas.

"Com os recursos que já tem, a Galp tem pela frente 50 anos de produção de petróleo no Brasil", reforçou nesta manhã Andy Brown, assumindo a importância e o potencial do mercado brasileiro nos planos de negócios da energética portuguesa, e que não se esgotam de todo no petróleo, campo em que a empresa é já a terceira maior produtora de petróleo daquele país, com 5 mil milhões de investimentos ativos e métodos inovadores que lhe permitem fazer a exploração e prospeção com metade das emissões de CO2.

Agora, com a liberalização do mercado do gás, abre-se uma nova porta para a Galp. "Nas últimas seis semanas somámos vendas de gás produzido por nós a mais seis contratos de comercialização de outros produtores", revelou Andy Brown. E revelou a recente aposta no solar, com as infraestruturas da Galp a permitir já uma capacidade de 600 MW que "são apenas o início", promete. Os objetivos ambiciosos fazem especial sentido num país que, conforme explicou o ministro brasileiro, "planeia investir na área da energia 620 mil milhões de euros na próxima década".

Com "50 anos de produção petrolífera pela frente nas reservas já identificadas e em funcionamento - uma vez que nos comprometemos a não procurar novos poços -" e uma aposta reforçada no gás, "onde a Galp quer assumir um papel muito importante", confirma o CEO, a energética portuguesa está também de olhos postos no potencial renovável do Brasil, com "vento e solar a assumirem prioridade e a hipótese de sistemas energéticos que combinem estas duas fontes a ser estudados", reforça o CEO, assumindo que o Brasil assume um peso considerável nos planos de desenvolvimento da Galp.

"Temos hoje cerca de 20% da nossa matriz elétrica a vir de fontes renováveis e os nossos planos são para chegar a 2030 com essa fasquia perto dos 50%; isso abre imensas oportunidades para a Galp", confirmou Bento Albuquerque.

E pode o hidrogénio verde, que tem sido um caminho crescentemente defendido pelas autoridades portuguesas na transformação energética em curso, ser uma opção também para o Brasil? Andy Brown não tem dúvidas: "É uma possibilidade muito atrativa, sobretudo no que respeita ao desenvolvimento de novas tecnologias, em que a Galp pode ser um importante parceiro. Não é uma prioridade agora, mas o Brasil tem aí também atrativos interessantes para eventuais investimentos a esse nível."