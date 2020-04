Anecra quer isenção do IUC para usados em ‘stock’ e ‘lay-off’ para sócios

A Associação Nacional das Empresas do Comércio e da Reparação Automóvel (Anecra) saudou esta quarta-feira as medidas avançadas para travar o impacto da covid-19, reiterando que o ‘lay-off’ deve abranger sócios-gerentes, e pediu isenção do IUC para carros usados em ‘stock’.

“A Anecra regozija-se e saúda o lançamento das medidas de caráter extraordinário que o Governo português anunciou recentemente […]. Não temos dúvidas de que estas são um esforço importante no sentido de tentar minorar os efeitos absolutamente devastadores que estas situações […] terão sobre toda a economia e com impacto particularmente acentuado nas micro, pequenas e médias empresas”, notou, em comunicado, a associação.

No entanto, a Anecra reafirmou o alerta para algumas medidas específicas que “urgem ser colocadas em prática”, como a necessidade de o regime de ‘lay-off’ simplificado (redução do horário ou suspensão dos contratos) abranger os sócios-gerentes das empresas.

Por outro lado, a associação referiu que o lançamento de linhas de crédito para dar liquidez às empresas são “absolutamente determinantes” para que possam ultrapassar o impacto da covid-19, mas lembrou que é importante que estas operações tenham condições vantajosas, por exemplo, ao nível das comissões, encargos e ‘spreads’.

“Seria mesmo desejável que o Estado pudesse dar o seu apoio através de um regime de bonificação destas linhas de crédito […]. De outra forma julgamos que dificilmente estes apoios produzirão os efeitos pretendidos”, sublinhou.

A Anecra defendeu ainda ser urgente a suspensão e/ou isenção do pagamento do Imposto Único de Circulação (IUC) para os carros usados em ‘stock’, no mínimo, até ao final do ano.