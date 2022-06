Anéis de noivado, telemóveis e almofadas ortopédicas. Os objetos perdidos nos carros da Uber

Telemóveis são os objetos mais esquecidos nas viagens Uber © Direitos Reservados

Anéis de noivado, almofadas ortopédicas e telemóveis: à vista, objetos que nada têm em comum, contudo, algo lhes é transversal, segundo a Uber. O relatório anual de perdidos achados da plataforma de mobilidade, divulgado esta sexta-feira, dá conta de que estes itens fazem parte da lista dos mais esquecidos nas viaturas em Portugal.

Entre os objetos mais esquecidos nas viagens da Uber estão telemóveis (2814), carteiras (1776), óculos (1648) e chaves (1408). A lista não fica por aqui e abrange itens que vão dos mais banais, como cartões de multibanco e passaportes a sacos com presentes, contratos de trabalho, comida para cão, anéis de noivado e almofadas ortopédicas.

De acordo com o relatório da Uber, o esquecimento parece ter uma maior taxa de incidência em determinados dias e horários. Sexta-feira e sábado são os dias em que as pessoas mais se esquecem de objetos nas suas viagens, especialmente às 12, 15 e 18 horas. Os dados dizem respeito a uma análise feita em todo o país.

Lisboa, Porto e Algarve são as cidades onde os viajantes mais deixam coisas para trás.

No entanto, "nada está verdadeiramente perdido no interior de um Uber", afirma a plataforma, em comunicado. Para recuperar os seus pertences, basta entrar na aplicação, aceder a "As suas viagens", selecionar o trajeto onde julga ter-se esquecido de um item, escolher a opção "Recuperar artigo perdido" e, em seguida, "Contactar o motorista por causa de um artigo perdido" e introduzir o número de telemóvel. Após estes passos, a Uber irá conectar diretamente o número com o motorista, a fim de poder localizar o seu objeto esquecido.