Anfitriões com casas perto das vinhas receberam mais de um milhão de euros no 2.º trimestre

Os anfitriões portugueses com alojamentos turísticos próximos de vinhas receberam mais de um milhão de euros no segundo trimestre de 2022. Cada anfitrião individual nessa categoria recebeu, em média, 2300 euros nesse período, segundo explica um comunicado da Airbnb.

As principais regiões portuguesas onde os anfitriões, próximos de vinhas, mais receberam no segundo trimestre de 2022 foram as seguintes: Setúbal (76 mil euros), Beja (17 mil), Évora (21 mil), Faro (894 mil), Vila Real (265 mil), Viseu (155 mil), Guarda (31 mil) e Braga (oito mil euros).

A 30 de junho deste ano, 80% dos anfitriões portugueses nesta categoria tinham mais de 40 anos, e 52% eram mulheres. Os hóspedes portugueses interessados na atividade vinícola também apresentam características variadas, desde millenials (48%) a Gen X (28%) ou boomers (14%), lê-se na nota.

No mês de maio, existiam mais 120 mil anúncios na categoria de vinhas na Airbnb, relativos ao mundo inteiro. O número de anfitriões nessas áreas cresceu mais de 70% no primeiro semestre de 2022, face ao período homólogo do ano passado.