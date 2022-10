Anfitriões lisboetas do Airbnb já ganharam mais de 11 milhões de euros com a Web Summit desde 2016

Web Summit na Altice Arena © Carlos Pimentel/Global Imagens

Os anfitriões lisboetas do Airbnb já ganharam no total mais de 11 milhões de euros e acolheram mais de 63 mil visitantes desde a primeira edição da Web Summit em Lisboa, realizado em 2016, de acordo com dados divulgados pela plataforma Airbnb.

Durante o segundo trimestre de 2022, as pesquisas de casas para os dias em que irá decorrer a Web Summit 2022 (de 1 a 4 de novembro) registaram uma subida de mais de 80%, comparando com igual período em 2019.

Este ano, os anfitriões da capital esperam "acolher viajantes de todo o mundo" e, por isso, ainda segundo a análise da plataforma, entre os quatro dias do evento chegarão a Lisboa visitantes de quase 100 países, com França, Reino Unido e Alemanha no top3. Este serão provenientes de quase três mil cidades (com Paris, Londres, Berlim, Frankfurt e São Paulo, no top5).

Cerca de 15% dos anfitriões de Lisboa que beneficiam da chegada de hóspedes durante a semana da Web Summit têm mais de 60 anos, sendo que metade são do género feminino. Dos hóspedes que visitam Lisboa durante o evento, 52% são millennials (geração entre os 25 e 39 anos).

No ano passado, durante os dias do evento, os anfitriões acolheram quase 11 mil hóspedes, no total, e cada anfitrião ganhou, em média, perto de 400 euros.

A general manager da Airbnb marketing services SL, Mónica Casañas, sublinha que "o Web Summit está a trazer turismo valioso para a comunidade. Os hóspedes na Airbnb de visita a Lisboa durante a Web Summit estão a prolongar a sua estadia para além da conferência e a permanecer em média sete noites".