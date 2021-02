Angelini distinguida como Top Employer. Distinção é "mais-valia para atração e retenção de talento"

Andrea Zanetti, diretor-geral da Angelini Portugal. © DR

A Angelini Pharma foi distinguida como Top Employer 2021 pela Top Employers Institute, pelo segundo ano consecutivo. Para o diretor-geral da Angelini Portugal, Andrea Zanetti, a distinção é "além de um enorme orgulho", mais um "objetivo concretizado no caminho de valorização e crescimento" da empresa.

"É mais uma prova do esforço e da dedicação que assumimos todos os dias e simboliza o reconhecimento das nossas práticas de Recursos Humanos (RH), que fazem de nós um exemplo", continua.

"Em tempo de pandemia, ou não, temos sempre um objetivo em mente: a valorização dos recursos humanos e o compromisso de colocar os nossos colaboradores em primeiro lugar. Esta distinção vem fortalecer o nosso empenho na implementação de políticas e práticas de gestão de recursos humanos mais eficientes, que melhorem o mundo do trabalho. Além disso, esta certificação acaba por ser uma mais-valia para a nossa estratégia de atração e retenção de talento, já que é gratificante para quem trabalha connosco, mas suscita também o interesse e a vontade de pertencer à companhia junto de eventuais candidatos", explica o responsável pela operação em Portugal.

Para Zanetti, o facto de a empresa ter "sempre presente que os colaboradores são o ativo mais importante da empresa" é um fator distintivo. "O nosso objetivo é, em todos os momentos, valorizar e motivar as pessoas que trabalham connosco. E o ano que passou não foi exceção. Num período tão difícil e atípico como este da Covid-19, o bem-estar dos colaboradores tornou-se ainda mais central. Mais do que nunca, tornou-se vital estar ao lado das pessoas, mesmo que à distância, trabalhando para conseguir amenizar o impacto da pandemia e proporcionar o melhor ambiente de trabalho possível."

Para o futuro, a empresa garante que pretende continuar focada na resposta adequada que "permita conciliar a vida pessoal e profissional de forma saudável a harmoniosa", contando iniciativas como o "lançamento de um programa EAP (Employee Assistance Program) que se tem revelado como uma verdadeira ajuda e que vem complementar a nossa política interna de apoio aos colaboradores".

Além disso, o diretor-geral em Portugal refere que a prioridade ao longo de 2020 passou por ouvir os colaboradores para responder de forma adequada às necessidades. "Para isso, realizámos um survey, a nível europeu, que envolveu todas as pessoas que colaboram connosco. Desde necessidades relacionadas com o seu dia-a-dia, ao que mais valorizam, passando por sugestões para melhorar a nossa resposta enquanto empresa, o objetivo foi compreender e melhorar as condições de trabalho, atuando de forma cirúrgica no que realmente é importante para os nossos colaboradores em áreas de destaque como é por exemplo a área de wellbeing".

Em Portugal, a Angelini Pharma conta com 115 profissionais. A empresa não prevê neste momento "grandes movimentos ao nível de recrutamento" ao longo deste ano, indica Andrea Zanetti. No total, a Angelini conta com uma equipa global de três mil trabalhadores, em 15 países.