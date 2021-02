Angola pediu à Holanda para confiscar posição associada a Isabel dos Santos na Galp

Isabel dos Santos é parceira do BPI em Angola, através da Unitel, e a segunda maior acionista do banco, através da Santoro

As autoridades angolanas pediram a um tribunal holandês que entregue a posição de cerca 500 milhões de dólares (perto de 415 milhões de euros no câmbio atual) na Galp Energia associada a Isabel dos Santos, avança a Reuters, citando advogados.

O governo angolano defende que os elementos de topo da administração do anterior presidente, José Eduardo dos Santos, tiraram vantagens dos elevados preços do petróleo na última década para enveredarem por uma série de negócios, que levaram ao seu enriquecimento pessoal à custa do país, segundo a agência de informação.

A batalha legal pela posição na Galp não foi anteriormente reportada. A audiência do processo apresentado pela Sonangol deverá ter lugar na última semana de maio, no tribunal da relação de Amesterdão, segundo informações dos advogados à Reuters. Preparam-se para defende que a posição da Exem foi comprada através de lavagem de dinheiro. "É tudo corrupção.. vocês devem-nos as ações, a participação indireta na Galp, porque é roubo. É ilegal e por isso devolvam", disse Emmanuel Gaillard, da firma de advogados Shearman & Sterling, que representa a Sonangol, disse à Reuters.

No passado, Isabel dos Santos negou estar ligada à empresa - a Exem - envolvida neste caso. Disse na altura que a empresa era detida pelo seu falecido marido e rejeitou as acusações de infrações, alegando que estava a ser alvo de uma caça política às bruxas por parte dos atuais governantes angolanos, recorda a agência noticiosa.

Os representes da Exem não responderam aos pedidos de comentário por parte da Reuters.

Os advogados da Sonangol defendem que a venda da posição da petrolífera na Esperaza à Exem não faz sentido do ponto de vista empresarial em Angola e foi apenas tomada para enriquecer a família do então presidente. Na época da presidência de José Eduardo dos Santos, a Sonangol vendeu uma posição de 40% da Esperaza à Exem, detida por Sindika Dokolo, marido de Isabel dos Santos.

A Esperaza, que tem uma participação de 60% na Sonangol, em troca firmou uma parceria com a família Amorim para formar uma empresa, a Amorim Energia, que é o principal acionista da Galp Energia, com uma participação de 33,3%, recorda a Reuters.