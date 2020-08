Animal Crossing leva Nintendo a resultados recorde no segundo trimestre

Lançado em março, o Animal Crossing foi considerado o jogo de eleição para as consolas durante o confinamento. Este sucesso contribuiu para a Nintendo registar resultados recorde no segundo trimestre, numa altura em que a pandemia ter prejudicado muitas outras áreas de atividade.

Graças àquele jogo, a Nintendo aumentou, em cinco vezes, os seus lucros operacionais, para 145 mil milhões de ienes (1,16 mil milhões de euros). Foi o melhor desempenho de sempre da empresa japonesa entre abril e junho, segundo a apresentação de resultados divulgada esta quinta-feira e citada pela Bloomberg.

Logo no mês de lançamento, tinham sido vendidas cerca de 12 milhões de cópias de Animal Crossing; entre abril e junho, foram vendidas mais 10,6 milhões de unidades, perto de metade via online.

O Animal Crossing está prestes a tornar-se no jogo mais vendido de sempre da Switch. A consola da Nintendo registou vendas acima dos cinco milhões de unidades nos últimos meses e levaram mesmo a empresa japonesa a aumentar a produção de consolas ao longo dos próximos meses.

A Nintendo, ainda assim, considera “demasiado cedo” afirmar se o ritmo de vendas do Animal Crossing vai manter-se até ao final do ano. Se isso se confirmar, a produtora de consolas terá de rever em alta as suas perspetivas de resultados.