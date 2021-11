ANJE quer abrir portas aos empresários portugueses no setor têxtil em África

Alexandre Meireles, presidente da ANJE © Leonardo Negrão/Global Imagens

A Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE) fez saber que assinou um memorando de entendimento com o Afreximbank, a fim de criar oportunidades para os empresários portugueses no setor têxtil, em África, e às empresas da área africanas no mercado europeu, a partir de Portugal.

"Se, por um lado, Portugal passa a ter mais oportunidades de exportar e investir no estrangeiro, diversificando os mercados de destino, África também ganha força para encontrar novas oportunidades", lê-se no comunicado enviado à redação pela ANJE.

Os trabalhos de aproximação entre a ANJE e oAfreximbank notaram-se quando o Portugal Fashion acolheu, em outubro, uma iniciativa sobre o investimento africano no setor têxtil no pós-pandemia. Daí surgiu uma oportunidade de unir esforços, que culminou com esta parceria cujo objetivo é "criar plataformas que possibilitem o match entre criativos, marcas e investidores, de forma a converter em valor económico o potencial da criatividade aplicada ao têxtil e vestuário".

Desta aproximação resultará uma estrutura de apoio setorial que terá a duração de três anos e que conta com a colaboração da ATP - Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, lançando bases para novas ligações "que visam sobretudo a produção e partilha de conhecimento como suporte à inovação e ainda à competitividade".

A parceria foi assinada pelo presidente da ANJE, Alexandre Meireles, e pela diretora responsável pela pasta das exportações do Afreximbank, Oluranti Doherty.

"A fileira moda e as indústrias criativas em geral encerram boas oportunidades de negócio, investimento e parcerias entre Portugal e África", nota o presidente da ANJE, citado no referido comunicado.

O Afreximbank é um banco focado nas atividades de exportação e importação, de âmbito multilateral, com sede no Cairo, Egito.