Ansioso por sair de casa? Aqui a reserva de 3 noites dá escapadela de 5

O turismo começa a recuperar mas há ainda muitas pessoas com receio de grandes voos - seja porque ainda não se sentem seguras para se afastar muito de casa seja porque a carteira não o permite. Mas com o sol a trazer dias de quase verão, é inegável a vontade crescente de começar a fazer umas escapadinhas. Foi a deixa perfeita para mais uma iniciativa do grupo Marriott.

O Lisbon Marriott Hotel e o Four Points by Sheraton de Sesimbra juntaram-se e criaram uma solução para responder a quem está desejooso de sair de casa. Um misto de cidade e praia com o selo de segurança Clean & Safe e a oportunidade de fazer cinco dias ao preço de três naqueles hotéis de topo sem se afastar da cidade.

Aproveitando as sinergias do maior grupo hoteleiro do mundo, o Marriott criou uma oferta à medida dos desejos de muitos que já sentem falta de umas miniférias.

Four Points by Sheraton Sesimbra © DR

Quem fizer uma reserva de três noites num destes dois hotéis, entre 9 de junho e 15 de julho, recebe mais duas noites na outra unidade. Os hotéis convidam a fazer "a sua reserva de três noites em quarto deluxe (com pequeno-almoço e Wi-Fi) no Lisbon Marriott hotel e recebe duas noites gratuitas no Four Points by Sheraton de Sesimbra ou vice-versa", garantindo uma experiência de cidade e sol com o melhor que os hotéis têm para oferecer, com todos os cuidados que a pandemia ainda exige.