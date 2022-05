Antarte com vendas recorde de oito milhões em 2021

A Antarte, marca portuguesa de mobiliário e decoração, fechou o ano de 2021 com um crescimento de 28% nas vendas para oito milhões de euros, o valor mais alto de sempre na história da empresa. São mais de dois milhões acima do período pré-pandemia, já que, em 2019, a faturação se ficou pelos 5,9 milhões de euros.

Em comunicado, a empresa destaca a sua "trajetória de crescimento" dos últimos anos, por comparação com a estabilidade das vendas do setor em 2021, só possível porque o crescimento no segmento de consumo doméstico compensou a contração nos segmentos de hotelaria e restauração. " A subida de 28% do volume de negócios da Antarte no ano que passou, destaca-se do registado no setor, o que evidencia o acerto estratégico da marca em consolidar a presença no mercado nacional e no segmento de consumo doméstico", pode ler-se no comunicado.

Além da ampliação da gama de produtos, com a introdução de linhas de mobiliário de exterior e de escritório, o ano de 2021 ficou ainda marcado pela abertura de uma flagship store, com dois mil metros quadrados, em Alfragide. No total, a Antarte conta, agora com uma rede de 14 lojas em todo o país. Além disso, exporta os seus produtos para vários mercados da Europa - França, Espanha, Suíça e Bélgica - e Estados Unidos, contando, ainda, com lojas próprias na África do Sul, Angola, Gana, São Tomé e Príncipe e Costa do Marfim.

"Os resultados de 2021 espelham o sucesso da estratégia da marca em apostar na proximidade com o cliente, percebendo o que procuram em home decor e criando uma oferta que os faça sentir cada vez mais próximos da marca e identificados com os seus valores, por exemplo, no uso de matérias-primas sustentáveis e iniciativas de responsabilidade social e ambiental", sublinha o CEO da empresa, Mário Rocha.

Já este ano, em março, a Antarte pôs em marcha a iniciativa 'Love Nature', oferencendo uma árvore nativa para plantar a todos os que preenchessem um formulário para o efeito no site da marca. O objetivo da iniciativa era plantar 2.022 árvores durante a primavera deste ano e 50 mil até 2025, "meta duplamente ultrapassada 10 dias após o arranque da iniciativa, no Dia Mundial da Árvore".O Presidente da República é o membro fundador número 1 da 'Love Nature', a que se juntam muitos outros, comoJosé Ramos-Horta, Presidente da República de Timor-Leste, o selecionador nacional Fernando Santos, os apresentadores de televisão Jorge Gabriel, Sónia Araújo e Júlia Pinheiro, e ainda Rita Blanco, Júlio Magalhães, Manuel Serrão e Carlos Magno.