Antigo edifício da Axa em Lisboa transforma-se em espaço de cowork

O antigo edifício da Axa em Lisboa transformou-se num espaço de cowork. A culpa é dos holandeses da Spaces, uma marca internacional que gere espaços de trabalho partilhado, que vão investir mais de três milhões de euros no prédio localizado no número 14 da rotunda do Marquês de Pombal, segundo informação divulgada esta segunda-feira em comunicado.

A primeira unidade da Spaces em Portugal vai ocupar os nove pisos do antigo edifício daquela seguradora, com uma área superior a cinco mil metros quadrados. Há vários anos que o prédio é detido por um investidor chinês.

“A entrada de Spaces em Portugal é mais um passo importante na nossa estratégia de expansão mundial, já que nos permite ajudar a fomentar um espírito empreendedor cada vez mais importante para a economia do país”, salienta Martijn Roordink, fundador de Spaces, citado em nota de imprensa.

Jorge Valdeira, responsável da Spaces para o mercado português, detalha que o espaço da empresa em Portugal “irá disponibilizar tanto eventos ligados ao conhecimento e à cultura, como momentos de descontração e socialização. No Spaces, será possível partilhar uma cerveja ao final da tarde, participar em workshops, usar o ginásio ou correr no parque à hora do almoço sabendo que há um duche disponível no final.”

“Os nossos ambientes de trabalho são diversificados, permitindo partilhar espaço com outros profissionais ou então usar um espaço privado ou de empresa, e ainda assim trabalhar em zonas partilhadas quando assim quisermos, incluindo um espaço ao ar livre”, acrescenta o mesmo responsável. O aluguer dos espaços da empresa terá um custo mensal entre 189 e 304 euros, segundo informação disponibilizada na página oficial.

Fundada em 2006, a Spaces conta com escritórios em cidades como Londres, Paris, Milão, Zurique, Nova Iorque, Melbourne, Sidney ou México.