Antigo edifício do Entreposto vai dar lugar a "hub para empresas inovadoras"

Dinheiro Vivo 23 Junho, 2022 • 15:07

A Jamestown, empresa de investimento e gestão imobiliária, anunciou o rebranding do edifício da JQOne, o antigo Entreposto, em Lisboa, que agora passa a chamar-se IDB Lisbon - Innovation & Design Building Lisbon. Segundo a empresa, o novo nome reflete a visão da Jamestown para o edifício de 48 mil metros quadrados, que vai passar a ser um "hub para empresas inovadoras e com um forte foco em design". A Jamestown comprou o edifício em 2021 por 98 milhões de euros.

Como explica a firma em comunicado "o novo nome é o primeiro passo de uma série de mudanças que a Jamestown planeia para o edifício, quer ao nível das suas funcionalidades, quer da sua imagem global". Neste sentido, o edifício terá melhores instalações e áreas comuns mais envolventes, com o intuito de criar melhor ambiente para inquilinos e visitantes.

Paralelamente, existirá uma nova utilização do rooftop do edifício, cuja abertura ao público deve acontecer no próximo mês, assim como a inauguração de uma exposição do Museu do Design e da Moda (MUDE), que vai estar patente até novembro.

Como explica a Jamestown, o "IDB Lisbon faz parte da estratégia de expansão da Jamestown na Europa, que agora inclui mais de 1,1 mil milhões de euros em ativos sob a sua gestão desde 31 de março de 2022".

Michael Phillips, presidente da Jamestown, revela que a visão da empresa para aquele edifício "passa por tornar este espaço num ecossistema de interconexão de negócios, onde um ambiente colaborativo e inclusivo permitirá gerar inovação e criatividade".

E acrescenta que "além dos espaços de trabalho revolucionários, o IDB Lisbon será também um ponto de encontro para a comunidade local, onde serão proporcionadas experiências de arte e cultura. Contamos com um histórico de desenvolvimento de ambientes criativos e dinâmicos nos Estados Unidos, e estamos ansiosos por trazer este conceito para Lisboa."