António Henriques assume liderança do Bison Bank no quadriénio 2022/2025

António Henriques é o presidente executivo (CEO) da nova administração do Bison Bank

António Henriques é o presidente executivo (CEO) da nova administração do Bison Bank para o quadriénio 2022/2025, que apostará na "consolidação das atuais linhas de negócio bancário" e na "custódia e transação de ativos virtuais", anunciou esta sexta-feira o banco.

Em comunicado, a instituição avança que a nova composição do Conselho de Administração -- cuja Comissão Executiva integra ainda André Filipe Ventura Rendeiro e Eduardo Nuno de Sousa Feijóo Moradas - já obteve a autorização prévia do Banco de Portugal (BdP).

"A estratégia a implementar pela Comissão Executiva focar-se-á na consolidação das atuais linhas de negócio bancário, em particular depositário, custódia, consultoria para investimento e banca de investimento, bem como no desenvolvimento da atividade de custódia e transação de ativos virtuais para clientes", salienta o Bison Bank.

Segundo refere, a custódia e transação de ativos virtuais será concretizada "através da nova subsidiária Bison Digital Assets, S.A., que é a primeira entidade em Portugal e das poucas na Europa que, sendo detida por um banco, atua na área de ativos virtuais".

A condução do negócio, esclarece, "estará assente num modelo B2B ['business to business], visando servir clientes institucionais e HNWI, domésticos e internacionais, com recurso a uma forte componente digital".

"A nova composição do Conselho de Administração do Bison Bank, S.A., bem como o novo modelo de governo com o integração do Comité de Auditoria, permitirá assegurar uma maior eficiência e coesão na gestão, uma maior proximidade e acompanhamento na fiscalização e a consolidação e desenvolvimento das operações do Bison Bank, S.A. com sucesso ao longo do mandato em curso", lê-se no comunicado.

Quanto à nova Comissão Executiva, "é composta por três membros, cada um deles com mais de 25 anos de experiência no setor financeiro, nas mais diversas funções -- organização, estratégia, negócio, controlo e suporte, em operações domésticas e internacionais".

António Henriques transita do anterior mandato, passando a assumir a liderança da Comissão Executiva e mantendo as áreas de tecnologia, operações e recursos humanos, enquanto André Rendeiro transita igualmente do anterior mandato, mantendo as áreas de risco, 'compliance' e jurídico & governo e Eduardo Moradas transita da Caixa Geral de Depósitos (CGD), ficando com as áreas de desenvolvimento de negócio, tesouraria e suporte a clientes.

O novo Conselho de Administração do Bison Bank integra Bian Fang como presidente e ainda Issuf Ahmad, Ting Wang, Luis Miguel Gonçalves Folhadela de Oliveira, António Henriques, André Filipe Ventura Rendeiro e Eduardo Nuno de Sousa Feijóo Moradas.

Issuf Ahmad presidirá à Comissão de auditoria, que integra também Ting Wang e Luis Miguel Gonçalves Folhadela de Oliveira.