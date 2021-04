António Meireles Moita transita da JC Decaux para a DreamMedia

António Meireles Moita é o novo sócio e diretor-geral da DreamMedia Mobiliário Urbano, nova unidade do grupo de publicidade exterior DreamMedia, confirmou o profissional ao Dinheiro Vivo. Meireles Mota foi, durante mais de uma década, administrador da JC Decaux, uma das maiores operadoras de outdoor no mercado nacional.

Integra a DreamMedia depois de mais de 14 anos na administração da JC Decaux. "Saí com a sensação de dever cumprido. A Decaux continua a ser uma referência. Entendi aceitar o convite, embora inesperado, e agarrar esta oportunidade", diz António Meireles Moita.

O convite surgiu depois ter comunicado no início do ano a vontade de sair da JC Decaux, à qual se manteve ligado até março. "O mercado ficou alertado, não tinha pensado manter-me nesta atividade, mas desafiaram-me", conta.

O desafio veio da DreamMedia, empresa nacional que opera na área da publicidade exterior, que pretende adicionar à rede de mais de 4 mil posições de outdoors, de acordo com a informação veiculada pelo grupo, uma rede de mobiliário urbano.

Meireles Mota é desde abril diretor geral da nova unidade de mobiliário urbano - "a empresa está a nascer" - e sócio - "foi a condição que coloquei" - com uma participação que não quis revelar. "A participação é pequena, mas a ideia é crescer", diz. O gestor tem ainda funções no grupo fundado por Ricardo Bastos ao nível da estratégia e relações institucionais.

Com 56 anos, António Meireles Moita tem no seu percurso profissional de mais de 30 anos cargos de direção nos bancos BCP, Totta & Açores e no grupo Espírito Santo. Foi administrador da Ambelis, presidente da Oeiras Invest, tendo integrado como diretor a JC Decayx em janeiro de 2007, mais tarde foi administrador da JC Decaux, empresa de publicidade exterior à qual se manteve ligado até final de março.