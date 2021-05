António Ramalho: Aval de Luís Filipe Vieira "vale mais não executado do que executado"

António Ramalho, presidente executivo do Novo Banco © AR

O presidente executivo do Novo Banco, António Ramalho, disse esta quarta-feira que o aval pessoal concedido por Luís Filipe Vieira, um dos grandes devedores do banco, correspondia apenas a uma moradia, uma loja em Alverca, além de uma casa para palheiro.

António Ramalho adiantou, numa audição na Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução, que o aval do presidente da Promovalor "vale mais não executado do que executado".

O presidente executivo do Novo Banco indicou que o banco efetuou duas avaliações ao património do empresário e presidente do Benfica. Na segunda avaliação encontrou uma moradia e uma loja em Alverca, depois de na primeira avaliação, efetuada em 2016, ter detetado apenas uma casa para palheiro.

Luís Filipe Vieira afirmou aos deputados nesta Comissão, no passado dia 10 de maio, que tinha muito património. "Oxalá que sim!", disse António Ramalho, quando questionado sobre a afirmação de Vieira, destacando que a "recuperação de crédito é uma arte difícil".

O presidente executivo do Novo Banco afirmou que o banco irá avaliar a possibilidade de enviar à Comissão as duas auditorias conduzidas ao património de Vieira.

Luís Filipe Vieira afirmou, na sua audição, que a dívida da Promovalor ao Novo Banco ascendia aos 227,3 milhões de euros em 2017, tendo sido transferido o seu património para um fundo que a reestruturou.

Indicou, na altura, que "estes valores não incluem os empréstimos obrigacionistas, que ainda não se venceram, e cujo capital ascende a 160 milhões de euros".