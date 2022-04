António Ramalho e gestores do Novo Banco voltam a receber prémios de 1,6 milhões

António Ramalho, CEO do Novo Banco © Paulo Alexandrino/Global Imagens

António Ramalho e a restante equipa de administração do Novo Banco vão voltar a receber prémios no valor de 1,6 milhões, de acordo com o relatório e contas relativo a 2021 divulgado esta quinta-feira.

O banco justifica que a remuneração variável teve "como base o desempenho individual e coletivo de cada membro, avaliado pelo Comité de Remunerações". E sublinha que "esta atribuição não deu origem a direitos adquiridos e nenhum pagamento foi realizado a estes membros, estando a mesma sujeita à verificação das condições previstas na Política de Remunerações".