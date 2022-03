António Ramalho, CEO do Novo Banco © Paulo Alexandrino/Global Imagens

António Ramalho estará de saída da liderança do Novo Banco. O gestor terá anunciado esta quinta-feira ao Conselho Geral e de Supervisão do banco que irá abandonar as funções executivos a partir de agosto, segundo o Jornal de Negócios.

(Notícia em atualização)