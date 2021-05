António Ramalho nega ser acionista de empresa da dona do Novo Banco

O presidente do Conselho de Administração do Novo Banco, António Ramalho, fala perante a Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução, na Assembleia da República em Lisboa © TIAGO PETINGALUSA

O presidente executivo do Novo Banco, António Ramalho, negou esta quarta-feira que seja acionista da Nani Holdings, subsidiária da Lone Star que detém diretamente 75% do capital do Novo Banco.

António Ramalho está esta quarta-feira a ser ouvido na Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução.

Respondendo a questões da deputada bloquista, Mariana Mortágua, o responsável do Novo Banco esclareceu que é investidor num instrumento disponibilizado pela Lone Star mas não o torna acionista de nenhuma sociedade detida pelo fundo norte-americano.

"Não sou acionista na Nani Holdings", garantiu António Ramalho na audição que decorre esta manhã.

Quanto aos salários e prémios pagos aos gestores, o presidente executivo do Novo Banco disse que são "valores pagos pelo banco" e não pelo Fundo de Resolução.

A deputada bloquista apelou, na terça-feira, ao Fundo de Resolução para que retire do valor a injetar no Novo Banco os montantes relativos a salários de gestores do banco que ultrapassam os limites fixados no contrato de venda da instituição. Mariana Mortágua frisou que Ramalho tem um salário anual de 400 mil euros, acima do limite previsto no acordo de venda do banco.

A deputada argumentou que a componente salarial em excesso - que será paga aos gestores no futuro - levou o banco a constituir provisões para o seu pagamento, o que afeta o capital do Novo Banco e, consequentemente, inflaciona o montante da 'chamada' de capital, segundo a deputada.

Ramalho indicou hoje na audição que o prémio atribuído é um "um prémio potencial" que só será pago em 2022. Disse também que "os prémios não são auto atribuídos".

O Novo Banco atribuiu aos membros do seu conselho de administração executivo um prémio de 1,86 milhões de euros relativo ao exercício de 2020, ano em que o banco registou prejuízos de 1329 milhões de euros.