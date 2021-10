António Ramalho. "O banco está pronto para crescer e garantir rentabilidade"

Lisboa- 26/04/2021- Entrevista com Ant—nio Ramalho, CEO do Novo Banco. Na imagem Ant—nio Ramalho, CEO do Novo Banco(PAULO SPRANGER / Global Imagens ) © Paulo Spranger /Global Imagens

As contas do Novo Banco estão 'limpas' e o banco pronto a crescer?

Depois de um período de 7 anos de limpeza do legado e terminada a reestruturação, o banco está agora pronto para crescer e para garantir uma rentabilidade sustentável no futuro, como já é evidente nos resultados positivos do semestre superiores a 137 milhões de euros, uma trajetória que o banco quer manter para 2022 e seguintes. É este o pressuposto do plano estratégico aprovado para 2022/2024.

Como define o Novo Banco hoje?

Hoje o Banco está preparado para garantir o seu crescimento e rentabilidade sustentável, tendo um papel relevante no apoio à economia portuguesa, ao tecido empresarial, grande parte de base exportadora, que garante o crescimento do país.

Ainda existem questões pendentes sobre as injeções de capital. Para quando espera uma resolução? Pode levar o Novo Banco a pedir novas injeções de capital?

O Banco não comenta processos pendentes com o fundo de resolução, que deverão seguir o seu caminho natural.

As moratórias vão ser um problema para o Novo Banco?

As moratórias exigem atenção mais que preocupação. Estamos a trabalhar intensamente com as empresas a fim de encontrar a solução mais adequada para cada caso.

A mudança de imagem insere-se em alguma de estratégia para vender o Novo Banco?

A mudança de imagem tem por objetivo contribuir para o crescimento e rentabilidade do Banco no futuro e o seu papel estratégico para as empresas e economia nacional.