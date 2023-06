António Saraiva assume presidência do Conselho Estratégico da Transfor Group

António Saraiva © DR

António Saraiva acaba de assumir presidência do novo Conselho Estratégico da Transfor Group para o triénio 2023-2025. O antigo presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP) vai integrar o grupo nacional de empresas que opera no setor da engenharia e construção.

"A globalização aumentou a complexidade do ambiente de negócios e forçou as empresas do seculo XXI a adquirir novas valências e conhecimentos para alavancar e desenvolver a sua competitividade. Hoje, o sucesso de uma empresa está diretamente ligado à sua capacidade de influenciar o mundo à sua volta e a gestão da sua imagem e dos seus líderes. Identifiquei na Transfor essas novas valências, o meu desejo é contribuir para o seu reconhecimento", referiu António Saraiva no seu discurso de tomada de posse.

A Transfor destaca, em comunicado, que a nomeação do antigo líder da CIP "representa um marco importante para o grupo, uma vez que a sua experiência e visão estratégica irá fortalecer ainda mais a posição e crescimento nos mercados onde o grupo opera".

António Saraiva esteve à frente da CIP durante 13 anos tendo concluído o seu último mandato am abril, passando a pasta a Armindo Monteiro. O antigo "patrão dos patrões" foi também nomeado, esta semana, presidente da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), sucedendo à médica e antiga ministra Ana Jorge.