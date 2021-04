António Simões apontado para presidente executivo do Santander Espanha

António Simões é o diretor regional para a Europa do grupo Santander desde setembro. © DR

O português António Simões deverá substituir Rami Aboukhair como presidente executivo (CEO) da filial em Espanha do grupo bancário Santander, segundo fontes financeiras citadas esta quinta-feira pela imprensa económica espanhola.

António Simões é desde setembro último diretor regional para a Europa do grupo Santander e a ele reportam os gestores das filiais em Espanha, Reino Unido, Portugal e Polónia.

O português esteve anteriormente vários anos no banco britânico HSBC, onde liderou várias unidades de negócio ao longo de 12 anos, em Londres e Hong Kong, e previamente foi sócio da McKinsey & Company em Londres e também trabalhou na Goldman Sachs. António Simões também é atualmente membro do comité de gestão e depende do presidente executivo (CEO) do grupo Santander, José António Álvarez.

Segundo o diário 'online' El Confidencial, a mudança faz parte de várias na gestão do grupo para melhorar o processo de tomada de decisão a favor de uma maior eficiência e agilidade na gestão.

O atual CEO, Rami Aboukhair, é uma pessoa de confiança da presidente do Santander, Ana Botín, com quem começou a trabalhar no Banesto e que acompanhou quando a banqueira presidiu à filial britânica do Santander.

O grupo Santander é uma das maiores entidades bancárias a nível mundial e fechou 2020 com um prejuízo de 8.771 milhões de euros, que contrasta com o lucro de 6.515 milhões de euros que obteve em 2019, devido à covid-19 e à situação em várias filiais.

O Santander não comenta as notícias que estão a sair na imprensa.