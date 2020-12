António Trindade: "O turismo é para Portugal um motor fundamental para a recuperação"

António Trindade é CEO do grupo PortoBay. © Foto: Direitos Reservados

O grupo hoteleiro PortoBay conta com 15 hotéis, 12 deles em Portugal, dos quais sete são na Madeira (os outros três no Brasil). A pandemia terá efeitos sobre os resultados do grupo, mas o CEO, António Trindade, acredita que a situação não é tão negativa porque o trabalho de casa estava feito.



Como está a ser 2020?

Um ano particularmente difícil, sobretudo porque vem depois do melhor ano da história do grupo. Janeiro e fevereiro ainda foram dois meses relativamente bons, mas fomos apanhados em todas as geografias por esta situação particularmente difícil em relação à qual temos de assumir uma capacidade de resiliência importante. Há dez anos, estava em Londres e queria regressar a Portugal quando o vulcão islandês . E pensava: como e quando vou voltar a casa? Tinha a perfeita sensação de impotência porque era a natureza que se estava a manifestar.

Estamos na mesma situação?

Não é exatamente a mesma situação. Por uma razão fundamental: acredito na ciência e na capacidade de resiliência do grupo que lidero. A minha reação perante as cinzas foi não ter capacidade de previsão em relação ao futuro. Aqui digo: a ciência vai vencer. E quando vencer ,vamos ter capacidade de recuperar, de repensar todo o negócio. Quando esta situação retomar, facilmente as indústrias terão uma capacidade de recuperação, bem como o comércio e a área dos serviços. É relativamente diferente daquilo que será repensar o lazer. A maioria da oferta é em ambiente de resort - os próprios hotéis urbanos colocam-se num mercado como hotelaria de resort nas cidades. É esta necessidade de recuperação do lazer em si que se coloca, no nosso caso. Ainda em março e abril tinha esta situação de não saber quando isto ia dar a volta. Atualmente, as minhas perspetivas para 2021 são diferentes do que eram em março e abril.

Pode concretizar?

Há dois fatores. Um, acreditar na ciência - começa a sentir-se que há muito que está a ser feito e que nos permite ter uma previsão de recuperação. Há também algo importante: depois daqueles dois, três meses em que estivemos isolados - as primeiras experiências de reabertura mostraram uma capacidade de recuperação enorme do mercado - e que não esperávamos.

O verão foi melhor do que esperava?

Foi melhor e só não foi ainda melhor porque os ambientes à escala global pioraram.

Usou muito a palavra resiliência. O que é que o grupo teve de fazer para a manter?

Fazendo aplicar duas expressões que temos muito presentes: a lógica dos três P e a lógica dos três F. Sempre dissemos que os nossos objetivos são os de ter os melhores produtos, nas melhores condições, o que significa integrar as melhores redes de distribuição com as melhores pessoas. E neste ano de 2020, com a política dos 3 F, mantermo-nos fresh, fit and fun. Manter a melhor frescura possível, não criando gorduras fruto de estarmos parados e tentar dar a toda uma equipa o fun a que nos habituámos.

Assumiram a manutenção dos hotéis para garantir a sua frescura e tentaram manter o maior número de colaboradores ?

E mais: ser resilientes. A resiliência não se coloca só ao nível económico e financeiro. Coloca-se também ao nível psicológico e sociopsicológico.

Quais as expectativas para os resultados de 2020?

A situação do PortoBay é difícil, como a de todos. Julgamos, tal como a formiga, que soubemos atempadamente trabalhar nesta perspetiva de preparação para períodos difíceis. Vamos fechar o ano de 2020 com resultados negativos mas com uma capacidade financeira interessante. Estarmos em várias geografias, o que nos permite uma solidariedade interna entre os diversos hotéis. Este verão que foi muito diferente de anteriores e o facto de termos uma implementação na área urbana no Algarve e sobretudo na Madeira, que tem uma procura que se dilui ao longo do ano, permitiram-nos uma gestão de tesouraria em que umas geografias foram compensando outras. Não comparo este com o ano anterior mas com o sentimento de pânico que todos tivemos em março e abril. É muito importante para nos colocarmos perante o futuro, pensarmos bem qual era o nosso sentimento em março e abril; o que fomos construindo, adaptando e conquistando nestes meses do verão, que nos permitem gerar alguma capacidade adicional e perspetivar que, a acontecer uma vacina em 2021, possamos olhar para o ano de uma forma mais positiva e otimista do que a que tínhamos no princípio de 2020.

2021 pode ser o ano da retoma do turismo?

Fechámos 2019, no caso da Madeira, com 90% de ocupação. Não podemos ter expectativas. Até porque a situação não depende só de nós. O que é preciso é estarmos o mais preparados possível para nos recolocarmos no mercado em função das alterações que vão acontecer. Com a nossa situação, de colocação nas áreas de resort, tínhamos uma dependência do negócio do operador turístico muito grande. Tudo o que está a acontecer no mercado não favorece os tradicionais operadores turísticos. Mas não é só. É o transporte turístico, a operação em si, que terá de ser reequacionada porque houve grandes perdas e temos de pensar que o mercado se vai alterar. É muito importante que nós, desde já, nos preparemos para cenários diferentes, nos quais a nossa relação com o cliente final vai passar necessariamente a ter um outro tipo de protagonismo.

Como é que vê os apoios do governo? São suficientes?

Pretendemos e tivemos acesso a todos os apoios possíveis. Não fora todo o tipo de apoios prestados pelo governo e estaríamos a atravessar uma situação de total impossibilidade de manter a indústria em si. Não há dúvidas de que o apoio que foi dado pelos governos - central mas também regional - foi absolutamente imprescindível. Os grandes custos de operação da hotelaria são os custos salariais e os financeiros. Sem moratórias e sem lay-off, nós (o setor), por mais bem preparado financeiramente que estivéssemos, não poderíamos aguentar. Teria sido a insolvência de empresas, falências, e aí as coisas seriam muito mais complicadas para o país. Seria um governo a suportar de- sempregados em vez de suportar empregados. Esta é que é a grande diferença. Por outro lado, as moratórias foram particularmente importantes, porque as amortizações dos muitos investimentos foram empurradas para a frente. Em termos de moratória - e este problema parece-me que se irá pôr a relativamente curto prazo, porque o fim dos prazos das moratórias vai começar a aparecer no princípio do ano -, parece-me particularmente importante a necessidade de renegociação dos prazos dos créditos.

Deveria haver uma extensão das moratórias?

Julgo que melhor do que a extensão da moratória é a própria requalificação dos créditos. A extensão dos prazos dos empréstimos será particularmente importante porque temos de ter em consideração que o mundo não se vai alterar totalmente dentro de poucos meses. As situações financeiras das empresas vão ter de ser reanalisadas em breve, mas não só numa perspetiva de moratórias. As moratórias vão existir, mas se não forem estendidos os prazos dos empréstimos, as amortizações vão colocar-se a muito curto prazo. A moratória, por um lado, mas a renegociação dos prazos dos empréstimos é particularmente importante. Um outro fator são os subsídios a fundo perdido. Não sou o maior defensor, embora tenham feito muito jeito às empresas. Sou defensor de que os subsídios a fundo perdido devem ser o resultado de empréstimos concedidos com as garantias todas prestadas pela entidade creditícia, mas também com o cumprimento escrupuloso de quem obteve esse empréstimos. Também não sou defensor de uma redução do IVA.

Na hotelaria e na restauração?

O IVA na hotelaria e na restauração. É muito mais importante pugnar pela redução dos custos fixos do que ir lutar por reduções de IVA. A redução do IVA acaba por ser muitas vezes relativamente perversa. Em primeiro lugar, só tenho muito mais IVA a pagar se tiver mais negócio. Se estiver em período de crise, se não tenho negócio, não tenho IVA a pagar. Agora, tenho custos fixos. E aí é fundamental - não sou representante das PME -, mas quando temos em consideração áreas laborais, todos os custos devem ser calculados, ou os apoios devem ser calculados pelo posto de trabalho e não pelo número de postos de trabalho. Porque se emprego mais gente, quer eu quer o meu colaborador deveremos ter a expectativa de ter o mesmo tipo de cobertura do que uma pequena empresa. Aqui, o que é fundamental é que nomeadamente os custos fixos, como é a TSU, tenha esta possibilidade de correr transversalmente. E aqui sinto-me exatamente nos mesmos direitos e escalão que uma PME.

O turismo vai voltar a ser um dos motores da economia nacional em breve?

O turismo é para Portugal um motor fundamental para a recuperação. O turismo tem uma ligação particular ao território e é o que o território pode dar. E o território nacional pode dar muito nessa perspetiva, porque tem uma componente física e climática muito importante, tem gentes muito boas para esta área, o que nos põe em vantagem e nos diferencia em relação à concorrência direta. Há um fator muito importante que é a própria transversalidade que o turismo tem e esta capacidade de induzir em consumo sobre o que o país produz. Esta capacidade de induzir a montante e a jusante valores acrescentados é particularmente importante e é muitas vezes levado em linha de consideração quando estamos a dizer qual é o peso do turismo em termos de economia. O turismo é manifestamente um motor para a retoma e basta verificar o exemplo de Lisboa.

Como vê a situação da TAP e que TAP deveríamos ter daqui para a frente?

Uma transportadora é, em condições normais, um elemento importante. Para a Madeira, por exemplo, em 2018, metade dos clientes da TAP eram turistas. E esses 50% representaram quase 25% dos turistas que entraram na Madeira. Este número é suficientemente importante para aferir o que foi a TAP para a Madeira. Em 2019, entre os quatro principais mercados para os hotéis PortoBay em Lisboa e no Porto, EUA e Brasil foram fundamentais. Do mercado brasileiro, fundamentalmente vieram na TAP mais de 90%. No caso dos EUA, a TAP representou mais de metade dos passageiros transportados para os nossos hotéis. É importante ter em consideração este contributo que a TAP tem dado. Sei o quão importante é para os destinos turísticos a existência de uma TAP. E aqui tenho de dizer que é muito importante que neste pós-covid seja rediscutida a postura da TAP perante o país e do turismo perante a transportadora. Há aqui algumas relações de amor-ódio que têm de ser ultrapassadas. Mas isto só a partir de um estudo da mais-valia que é gerada.

As rotas que a TAP venha a operar deveriam estar em maior consonância com o turismo e os principais mercados?

A TAP precisa de pensar por si e criar e pensar no seu desenvolvimento que não seja exclusivamente servir os destinos turísticos portugueses. Um grande contributo dado pela anterior administração foi fazer com que o hub de Lisboa e o do Porto tivessem funcionado nesta ligação da intercontinentalidade, serviu a ligação intercontinentes e abasteceu muito os hubs. Não foi só abastecer o hub aeroporto, mas também a história da permanência dos três e depois dos cinco dias nos destinos que deu um contributo grande para se readequar até o plano de viagens.

A capacidade que tivemos de apresentar um universo extra de férias fez que muitos turistas americanos e brasileiros passassem a considerar todo o Portugal e a Península Ibérica. E ao reduzir este universo da viagem veio dar grandes contributos positivos ao turismo português. Para olhar para o futuro é muito importante que a TAP reequacione a relação com o turismo português e que o turismo reequacione a relação com a TAP, permitindo aumentar linhas que não sejam necessariamente deficitárias em relação mas que deem um ganho e mais-valia quer numa perspetiva de destino turístico quer numa perspetiva de transporte. Aqui, julgo que será particularmente importante para destinos como o Algarve e a Madeira reequacionar uma política de point-to-point paralelamente em relação ao transporte normal.

Vai ser feita uma avaliação ambiental estratégica para o novo aeroporto de Lisboa. Este é o momento certo?

O aeroporto de Lisboa está em rutura há muitos anos. O aumento a partir dos 22 milhões de passageiros por ano já foi feito com remendos que, em muitas situações, determinaram um mau serviço. Não só em termos de tempos mas na qualidade. Tenho toda a consideração pelos estudos ambientais que possam existir. Agora, há uma situação que é esta: repensar o novo aeroporto é qualquer coisa que pode levar cinco a dez anos. Será este o momento para usar este tempo?

Num aeroporto

e numa cidade como é Lisboa, todo este repensar quer dizer atrasar todo o processo eventualmente mais dez anos; todo o repensar agora iria ter o cutelo de espera de mais dez anos. Isto sobretudo para investidores, para quem vai procurar novas oportunidades, é o pior que pode acontecer. Houve um tempo de repensar, houve um tempo de tomada de decisão, ela foi tomada. Não me parece que faça sentido andarmos agora a recolocar todo este tema sob pena de andarmos para trás e voltarmos a ser o que nos habituámos a ser: empurrar para a frente para não tomar a decisão.