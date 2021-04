António Trindade: No pós-moratórias é preciso uma "redefinição dos prazos" dos créditos

António Trindade é CEO do grupo PortoBay. © Foto: Direitos Reservados

António Trindade, presidente executivo do grupo hoteleiro PortoBay, que conta com 15 unidades (12 em Portugal - sete são na Madeira - e três no Brasil), não tem dúvidas que o terceiro trimestre deste ano é que vai determinar como vai ser o ano turístico para Portugal. O grupo conta várias unidades em funcionamento e já tem datas para as próximas reaberturas, numa lógica de estimular a procura.

Como foi o ano de 2020 e, até agora, como está a ser 2021?

No ano de 2020, temos de separar o pré-covid e o pós-covid. Os primeiros três meses do ano foram, embora já com alguns indícios de decréscimo de rendimentos, de uma situação sustentada. Isto sobretudo na nossa principal zona geográfica de receitas, a Madeira, que tem tradicionalmente no Inverno um bom período. Janeiro, fevereiro e março tiveram inclusivamente efeitos muito importantes para 2020; a Madeira teve bons rendimentos e o Brasil também, porque era verão.

É a partir de meados de março que a situação fica muito difícil. Encerrámos os hotéis e a alguma retoma aconteceu até com maior peso no Algarve, naquele que é considerado o período forte do Algarve, o terceiro trimestre. Normalmente, os rendimentos gerados no Algarve - numa situação normal - em julho, agosto e setembro correspondem a muito mais do que um quarto de receitas anuais; o Algarve fez com que houvesse alguma recuperação, embora em ambiente de perda em relação a 2019. Mas o peso deste trimestre foi muito importante, em termos de rendimentos operacionais do Algarve e o seu contributo para os rendimentos do PortoBay.

É também interessante ver aqui a própria situação do Brasil onde, apesar de tudo, foi aguentando alguma ocupação no primeiro semestre, porque há um fator determinante: o peso do mercado interno é muito importante para qualquer uma das nossas geografias, mas Portugal tem 10 milhões de habitantes e o Brasil 200 milhões.

Em termos globais, diria que o primeiro trimestre e o terceiro trimestre apesar de tudo minoraram os efeitos que no início previmos que poderiam ser catastróficos.

O grupo realizou seis milhões de investimentos em 2020. Que investimentos foram esses?

Apesar de fechados, há uma consciência que é prévia a esta decisão de investimento. Temos um universo de clientes de fidelização muito grande e por isso, desde logo, trabalhámos qual deveria ser o nosso mercado alvo. Achamos que era muito importante agir em duas áreas: manter, tanto quanto possível, uma relação de proximidade com o nosso cliente e requalificar alguns produtos, mantendo o nível de investimento, para que quando regressassem sentissem que há qualquer coisa de novo que manteria a sua relação emocional. Em todos os hotéis fizemos investimentos, mas, mais concretamente, em três.

No Porto, fechámos o nosso PortoBay Teatro para fazer uma requalificação total. No Cliff Bay [Madeira] tivemos fortes investimentos para manter o nível qualitativo. Investimos muito também no Villa Porto Mare [Madeira] e no Brasil começámos agora a obra da fachada do hotel do Rio de Janeiro.

Perspetivas para 2021? E qual a calendarização para a abertura de hotéis?

O estar aberto ou não, temos de ter em consideração as diferentes geografias onde estamos, as características das geografias e dos intervenientes no negócio. Quando falo de hotelaria urbana, a relação direta com o mercado é maior porque tenho os meus sites, os sites das OTA, o que cria uma aproximação ao dia com o potencial cliente. No caso dos resorts, existe esse segmento, mas existe um outro que é da operação turística.

No ano passado abrimos, e este ano voltaremos a fazer isso: vamos abrir mais hotéis para permitir e potenciar mercado por parte desses operadores turísticos.

Vão tentar estimular a procura?

O desenvolvimento de negócio é sempre muito mais salutar quando a oferta estimula a procura e não quando reage à procura. Quando estamos numa fase de reação à procura, muitas vezes o tempo já passou. Por isso, este é um ponto fundamental de responder ao meu parceiro: vamos abrir para que, em conjunto, possamos estimular a procura.

Neste momento, temos as Les Suites, o Cliff Bay, o Porto Mare e o Residence aberto e o PortoBay Serra Golf aberto aos fins de semana. Estes estão já abertos com taxas de ocupação relativamente baixas com exceção das Les Suites que estão com taxas de ocupação muito altas mas, e isto inclusivamente define um segmento socioeconómico e etário. Estou a atingir segmentos que, tendo confiança nos produtos do destino, confirmam mais a viagem.

Vamos abrir a 30 de abril o Algarve e contamos abrir na primeira quinzena de maio o Portobay Flores, no Porto, e o PortoBay Liberdade, em Lisboa.

O que espera para o turismo neste ano? A vacinação está a decorrer na Europa, onde estão os principais mercados emissores mas também concorrentes. Como é que se pode ultrapassar esta concorrência?

O terceiro trimestre de 2021 vai ser fundamental para caraterizar o ano. Se, em termos comparativos, no primeiro trimestre apresentámos números mais baixos, este segundo trimestre dá os primeiros sinais. Habituámo-nos a que o curto e o médio prazo é amanhã e o longo prazo é depois de amanhã, por isso temos de ter esta capacidade de agir e de reagir muito rápido.

Estamos numa situação que não é só portuguesa. É a sua relação com cada uma das origens. Em termos europeus, há dois grandes mercados que correspondem aos grandes geradores de tráfego turístico: a Inglaterra e a Alemanha. A informação que iremos receber nestas próximas três a quatro semanas serão determinantes em relação ao sucesso do terceiro trimestre.

Como é que foi para a Madeira, para quem o turismo é uma atividade económica forte, 2020 e como vai ser este ano?

O turismo na Madeira tem apresentado uma situação de decréscimo não tão grande como as outras geografias. A nossa dependência de turismo é grande mas as perspetivas mais próximas que tenho, em termos de recuperação de mercado começam na Madeira.

A Madeira tem um índice de população ligada ao setor público e autárquico muito grande; temos uma pirâmide etária relativamente invertida: as gerações mais idosas têm um peso superior à média nacional; se tenho um ambiente de algum suporte de Segurança Social em relação aos reformados e tenho um peso do setor público e autárquico muito grande, isto faz com que a estabilidade social seja superior às médias nacionais.

Isto gera alguma estabilidade acrescida de outro facto. As restrições que foram tomadas no ano passado, no início, tiveram um efeito negativo na economia. Só que permitiram criar um ambiente de estabilidade na região que não exigiu as ditas fortes medidas de contenção que foram tomadas em termos nacionais. A mobilidade interna sempre existiu. Houve alguma mudança de hábitos, sobretudo para quem nos visitava dizer 'estou no paraíso'.

Isto permitiu que os números da pandemia se mantivessem estáveis, baixos, o que gerou confiança. Quando digo que estou a atingir 20 ou 30% de ocupação evidentemente é um número recorde comparado com outras regiões que andam nos zero.

Há um fator a acrescer - um fator de curto e médio prazo: não temos cruzeiros mas o contributo dos cruzeiros não é tanto como se possa pensar; o consumo médio por cruzeirista é cada vez menor; o movimento de cruzeiros gerou algum decréscimo em termos de comércio citadino e atividades turísticas, mas não é o grande fator de alteração.

Por outro lado, o apoios das transportadoras. O que se tem sentido é que há apostas de transporte da Alemanha, da Inglaterra e sobretudo de Portugal. Não posso deixar de notar o compromisso que a TAP quer assumir com a Madeira. É um win-win porque a Madeira é dos destinos com capacidade e possibilidade de gerar mais tráfego para a TAP, quer num lógica de ligação doméstica quer numa lógica de utilização do hub.

Também tenho de juntar o que a easyJet está a assumir, uma Transavia do Porto e as grandes companhias. Temos a Lufthansa com o compromisso de três voos por semana, a British Airways que quer retomar as suas ligações diárias de Londres . Isto faz com que este ambiente de facilidade de transportes nos faça superar os 900 km de mar que nos afastam da capital.

A TAP anunciou recentemente mais um voo para a Madeira além dos já previstos. Isto será extremamente relevante para a Madeira?

Essa cooperação é fundamental mas essa cooperação não vem de hoje. Não podemos esquecer que, até 2019, 50% dos clientes da TAP a voar para a Madeira eram turistas. E a TAP representava 25% do tráfego turistico para a Madeira. O que acontece em termos de números absolutos é sensivelmente idêntico ao anterior. Ganha é um outro peso percentual sobretudo quando tenho um decréscimo por parte das outras transportadoras.

Isto quer dizer que a TAP, e para a TAP, a Madeira é um destino de eleição. Temos de ter uma perspetiva mais abrangente que a mera relação comercial ou posição económica do que representa a Madeira para a situação da TAP; é que nos somos um território português.

A TAP é maioritariamente pública. Numa altura em que o turismo, um dos principais setores económicos, está a atravessar uma crise, a TAP deve dar esse passo para fomentar o turismo na Madeira?

Tenho defendido há muito tempo que sim. Esta posição maioritaria do Estado na TAP terá de determinar alguma exigência de cumprimento de serviços públicos apesar de legalmente não existir este ambiente. Este compromisso - não nos podemos esquecer que não se aplica só ao turismo; não nós podemos esquecer que há habitantes que também precisam de sair da ilha (...) a TAP e a Madeira têm essa vantagem competitiva: podem gerar mercado um para o outro.

A TAP tem não só aquela percentagem que referi, mas está no momento certo para superar eventuais falhas de outros agentes e mercados. Não posso deixar de referir o que é que a Madeira representa em termos de mercado nacional.

Não posso esquecer outra situação: o mercado ibérico. Não podemos esquecer que para ganharmos dimensão na Europa, Portugal não pode estar sozinho. Esta percepção tem sido muito mais entendida pelos espanhóis em relação a Portugal do que Portugal em relação a Espanha. Temos de perceber que nas várias vertentes do nosso posicionamento europeu temos muito mais identidade com os espanhois do que com um finlandês. Esta percepção das dimensões mínimas faz com que, nas diferentes aéreas, setores, e garantida a nossa identidade nacional, tenhamos que encontrar os grandes pares de posicionamento europeu. E esta na geração do próprio mercado turístico ibérico, que numa perspetiva de oferta, quer de procura.

As moratórias terminam em setembro. O turismo é um dos setores mais afetados pela crise. O governo já disse que pode haver algumas medidas específicas. O que deve seguir-se?

O turismo com todas as suas vantagens e méritos está colocado no final da linha. Está muito dependente de uma situação fortemente estável - socialmente falando - quer no destino, quer na origem. Esta necessidade de encontrar a estabilidade é mais acrescida do que em outras áreas industriais. As moratórias têm sido até agora um pouco empurrar com a barriga, porque não foi sentido o juro ou a amortização mas, se este setor não é olhado de uma forma diferenciada, o que é que acontece?! Vamos ter situações de grandes insolvências. Para mim, a grande preocupação é: como é o que setor vai estar preparado para ter exigências acrescidas - quer numa lógica de juro, quer de amortizações.

Parece-me que esta abordagem específica ao setor turístico, e tendo em consideração esta situação peculiar, que é de estar no fim de linha, mas dar um forte contributo à economia nacional, faz-nos ter de repensar o crédito em si. É a lógica acrescida de, mantendo as garantias de solvabilidade dos créditos, ter uma redefinição do prazo. Isto quer dizer: os prazos de empréstimos previstos numa lógica de curto e médio prazo têm de ser repensados numa lógica de médio e longo prazo. Garantindo a solvabilidade, os compromissos, mas fazer com que as amortizações que foram agora empurradas não tenham um peso tão grande que façam com que não haja retoma possível. Já não pela situação de mercado, dos negócios, mas pelo grau de exigências acrescido que faz com que a solvabilidade da empresa seja posta em causa.

Deverá ser deixada ao Governo e ao Banco de Fomento, a missão de encontrar formas de incentivo à criação de participações/obrigações privadas e por tempo determinado, no capital de empresas em situação difícil, mas com viabilidade futura, atribuindo incentivos fiscais aliciantes ou partilhando risco nesse investimento.

Já é conhecido o PRR, mas tem havido críticas de que o documento se esquece do turismo. Partilha dessa visão?

O que tem sido colocado até agora na comunicação social tem sido muito numa lógica da dicotomia entre o que é público e privado. Não tenho ouvido o suficiente sobre no que é que o investimento público seja determinante para o setor do turismo. Para mim, as duas grandes áreas em termos de setor privado são a digitalização e as acessibilidades. Num país como o nosso, na ponta da Europa, tudo o que seja aproximar ao mercado é determinante. É um investimento público, mas que tem uma repercussão direta na nossa possibilidade de pensar investimento.

Deixe-me dizer isto enquanto homem do turismo e da relação da oferta turística: na realidade do ambiente turístico, a relação da oferta turística portuguesa estava muito assente - sobretudo em resort - na relação com o operador turístico. Isto quer dizer que, quer numa lógica de definição de produto, quer de distribuição, os agentes nacionais não se preocupavam muito com a distribuição do produto turístico. Entregavam os seus quartos à venda do operador turístico, ou da sua relação com as transportadoras, e não criaram outros setores de atividade, como o comércio e a grandes distribuição, que tem uma capacidade de intervenção junto do cliente que não tínhamos. Isto é um elemento determinante, até porque os nossos concorrentes estão a trabalhar nessas áreas.

Deveriam estar mencionados apoios diretos, uma estratégia clara, para o turismo?

Acho que sim, o turismo não vive sozinho. A nossa relação com os outros setores produtivos é muito grande. Trazemos gente a consumir. É esta percepção que também tem de ser incluída num PRR. Não há muitos setores de atividade que tenham esta relação cruzada, quer no que diz respeito a áreas como agricultura, pecuária, quer na distribuição e comércio, como nós.

Trazemos gente e depois distribuímos. Uma área industrial, agrícola, tem menos segmento em termos de abrangência. E este fator tem de ser determinante como elemento diferenciador, tendo sempre em consideração algo muito importante: uma das características do turismo é a sua ligação ao território. Isto quer dizer que eu sou o que o território me dá e o que eu posso dar ao território.

Tendo estes elementos em atenção, é muito importante que esta abordagem em ambientes de PRR. Tem de se apoiar o setor, mas há aqui medidas que não sei se vão ser inseridas num PRR ou noutros instrumentos específicos de apoio ao setor, mas há uma realidade que é esta: tenho de me colocar numa lógica nacional de avaliação de ativos em que a minha oferta turística, numa perspetiva de tempo, de amortização e de valor final tenha uma capacidade de valorizar diferente de outros setores.