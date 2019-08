ANTRAM vai ser convocada amanhã pelo Governo

Miguel Cabrita, secretário de Estado do Emprego, acaba de afirmar que a ANTRAM será convocada amanhã, primeiro dia útil, após o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) ter pedido a mediação do Governo ao conflito que opõe motoristas e patrões. O Governo tem agora que nomear um mediador.

O secretário de Estado do Emprego adiantou que o SNMMP entregou hoje um documento na Direção Geral do Emprego e Relações do Trabalho solicitando a mediação do conflito que está no cerne da greve que se iniciou segunda-feira. Miguel Cabrita sublinhou que este pedido de mediação “é um direito que está previsto no Código de Trabalho”. O governante espera que haja “uma real vontade de negociar”.

A greve mantém-se enquanto não estiver resolvido o conflito.