ANVI acusa VASP de incumprir suspensão de nova taxa. Distribuidora diz que ANVI criou um "imbróglio"

José Varela Rodrigues 04 Outubro, 2021 • 17:40

A Associação Nacional de Vendedores de Imprensa (ANVI) acusou esta segunda-feira a VASP, a única empresa de distribuição de jornais e revistas em Portugal, de desrespeitar duas decisões dos tribunais, continuando a cobrar "de forma ilegal" uma taxa diária extra sobre a venda de jornais, criada em julho. Mas, a distribuidora garante estar a cumprir decisão do tribunal, acusando a ANVI de criar "imbróglio" com vendedores de imprensa.

Em comunicado, a ANVI, liderada por José Carrilho, sublinhou que tanto o Tribunal de Comarca de Lisboa, em 9 de julho, como o Tribunal de Sintra, em 9 de setembro, aceitaram providências cautelares da ANVI contra a Vasp, pedindo a suspensão das taxas de distribuição diárias. Ambos ordenaram a suspensão da referida taxa extra até que fosse feita jurisprudência, ou seja, até que a justiça tomasse uma deicsão definitiva.

Ora, segundo a ANVI, a VASP "não cumpriu e continua a não cumprir as decisões dos tribunais".

"Esta taxa está a sobrecarregar e duplicar os custos dos agentes, com forte incidência nos mais frágeis. Tendo já provocado danos de grande impacto nestes pequenos empresários, alguns inclusivamente já não recebem qualquer imprensa", salientou a ANVI.

A associação dos pontos de venda de imprensa alertou que "a cobrança desta taxa diária está a ser cobrada de forma ilegal, assim como a VASP está a cessar contratos com os seus agentes, com base no não-pagamento da taxa diária, mencionada na fatura".

VASP acusa ANVI de não identificar pontos de venda que representa

Depois de em julho a VASP ter anunciado que iria "cumprir escrupulosamente" a primeira providência cautelar que suspende taxas, agora, ao DInheiro Vivo, o presidente executivo da VASP, Paulo Proença considerou que se criou um "imbróglio que tem de ser resolvido", responsabilizando a ANVI por isso. Paulo Proença queixa-se também dos tribunais ainda não terem ouvido a VASP.

Sobre a primeira providência cautelar, o gestor explicou que a decisão cautelar do tribunal só "obriga as partes envolvidas". "Ou seja, a VASP, a ANVI e mais um ponto de venda que também era autor da providência. Por isso, a decisão do tribunal só suspende o pagamento da taxa aos associados da ANVI à data em que foi colocada a ação. Desde o primeiro dia, que pedimos a ANVI que nos indicasse quem eram os associados, à data em que foi colocada a ação, mas a ANVI recusa-se a dar essa informação, alegando que são todos os pontos de venda", afirmou.

O CEO da VASP sublinhou que a providência cautelar em causa "não é uma ação popular" e, por isso, a VASP limitou-se a aplicar a suspensão que o tribunal determinou ao conjunto de pontos de venda identificados na ação. "Assumimos um conjunto de pontos de venda - cerca de 20 - que eram mencionados no processo para suspendermos a aplicação da taxa. Relativamente aos restantes, não temos razão para não aplicar a taxa, uma vez que a decisão do tribunal apenas abarca os tais pontos de venda representados pela ANVI, à data".

"Quem está em falta é a ANVI que já nos devia ter dado a lista de quem eram os associados que, à data da ação, estavam a representar. A ANVI não é um ponto de venda. É um bocado difícil ser obrigado a aplicar uma medida em que não sabemos em quem é que se aplica", acrescentou.

Questionado sobre a acusação da associação de vendedores de imprensa, sobre o término de contratos com pontos de venda que recusam pagar a taxa diária extra, Paulo Proença respondeu respondeu que essa situação terá acontecido apenas com três pontos de venda, que não estavam abrangidos pela decisão do tribunal e entendiam que não tinham de pagar a taxa extra.

"Aí, a VASP tenta explicar ao ponto de venda a situação dizendo que deve pagar a fatura na sua totalidade. Se o ponto de venda insistir que não paga, é evidente que a VASP não tem dois critérios e, nesse caso, terá que suspender", disse.

Dada a situação, seguiram-se cartas da ANVI para a VASP acusando a distribuirdora de não cumprir com a primeira providência cautelar. A ANVI acabou por interpor uma nova providência cautelar, recentemente, no tribunal de Sintra, que também decidiu suspender a referida taxa diária extra até uma decisão definitiva.

Perante este cenário, Paulo Proença falou num "imbróglio que tem de ser resolvido". "Agora, o que é facto, é que o tribunal ainda não nos ouviu, o que é uma coisa estranha, relativamente à providência cautelar. Nem no início, nem agora", criticou.

No comunicado desta segunda-feira, a ANVI adiantou, ainda, que "não vai desistir" do caso, avisando que além da via legal, vai tomar "medidas de força", no sentido de "chamar a atenção para atropelamento das regras básicas da democracia".

Desde 4 de junho que a VASP cobra aos pontos de venda de imprensa uma taxa extra de 1,50 euros, entre segunda-feira e sábado, e de um euro aos domingos (valores a que acresce a taxa de IVA). Anunciada a nova taxa em maio, a distribuidora justificou a medida como uma forma de comparticipação dos custos de transporte, entrega e recolha das publicações, tendo em conta a falta de apoios governamentais à empresa em contexto pandémico.

Desde que foi anunciada que a taxa tem espoletado contestação dos pontos de venda - incluindo boicote à venda de jornais e revistas -, que alegam ser infundadas as intenções da VASP.

A ANVI, até hoje, não divulgou quantos pontos de venda representa. Aquando do anúnciou da medida, estavam ligados à VASP cerca de 6.000 pontos de venda ligados. Contas feitas, com base nesse número, em teoria, a taxa extra corresponde a uma cobrança de 49,32 euros por mês, que se traduz num total de de 295.920 euros mensais cobrados pela VASP, ou seja, mais de 3,55 milhões anuais.

A VASP é detida em 50% pela Cofina, em 33,33% pela Global Media e em 16,67% pela Páginas Civilizadas (grupo Bel, de Marco Galinha, que detém a maioria do capital da Global Media).