Aos 120 anos, a Alcino Silversmith junta o saber fazer dos artesãos às novas tecnologias e impressão 3D

Manuel Alcino Bessa é a quinta geração da família na Alcino Silversmith © Artur Machado / Global Imagens

Tradição e modernidade nem sempre falam a mesma língua, mas, na oficina da Alcino Silversmith, marca portuense especializada na arte de trabalhar a prata, o saber fazer dos artesãos convive lado a lado com as novas tecnologias, o mundo digital e a impressão 3D. O espólio de desenhos à mão é imenso, e de enorme valor, ou não estivesse a empresa a comemorar 120 anos de existência, mas os tempos são outros e há que tirar partido da inovação, sem perder o cariz manual de cada peça.

Criada a 5 de dezembro de 1902, por Manuel Alcino de Sousa e Silva, a empresa é hoje liderada pela quinta geração da família, Manuel Alcino Bessa, com o apoio ainda do seu pai, Manuel Alcino Moutinho, que apesar dos seus 90 anos não perde a oportunidade de seguir de perto a oficina e os negócios. E a sexta geração está também já representada por duas filhas - há uma terceira, mas que optou por seguir um rumo diferente - Raquel Moutinho, que está ligada à área mais administrativa da empresa, e Patrícia Moutinho, que tem a seu cargo o marketing e redes sociais.

São três gerações que nasceram e cresceram à volta da prata, numa oficina no coração do Porto; primeiro no número 17 da Rua de São Vítor, e, desde 1970, no número 76 da Rua de Santos Pousada. Um edifício extraordinário, recentemente recuperado, e que recebe dezenas de visitas guiadas ao ano, permitindo aos clientes ou simples apaixonados pela arte, conhecerem as diferentes fases do processo produtivo, numa espécie de viagem no tempo, vendo trabalhar os cinzeladores e mestres ourives, e em cujas mãos nascem peças únicas e irrepetíveis.

A Alcino nasceu e tornou-se famosa pelos artigos decorativos e de mesa, num tempo em que as famílias de maiores posses não passavam sem uma baixela e um faqueiro de prata, entre muitas outras peças de arte. Os tempos mudaram e as próprias casas já não são o que eram, o que obrigou a marca a evoluir, diversificando a oferta, designadamente com peças de uso pessoal mais vocacionadas para o segmento da moda. Hoje trabalha, também, em regime de subcontratação no desenvolvimento de coleções para marcas internacionais.

Peças mais leves

Numa área em que a matéria-prima pesa imenso no preço final - há um ano, por exemplo, a prata custava 674,59 euros o quilo e o ouro estava a 52,3 euros a grama; hoje, cada grama de ouro custa 55,3 euros e o quilo da prata está nos 733 euros, embora tenha chegado, esta semana, quase aos 768 euros -, os ourives procuram desenvolver peças mais leves e, assim, chegar a um maior número de clientes.

"Todos nós mudamos. Estamos numa sociedade cada vez mais descartável, além de que a disponibilidade de recursos também não é a mesma", reconhece Manuel Alcino Bessa. Mas a paixão pela arte decorativa manteve-se e a empresa passou a fazer peças cada vez mais exclusivas e únicas, procurando incorporar na prata outros materiais de elevado valor, como os ovos de avestruz, as conchas de madrepérola ou pedras preciosas.

Artigos raros e que, pelo seu preço, têm um peso significativo, na ordem dos 60%, na faturação da empresa, que este ano há de rondar os 900 mil euros. Um valor "muito idêntico" ao de 2019, apesar de ter uma loja mais do que tinha então. A questão é que o mercado turístico é vital para as vendas da Alcino, e a verdade é que, embora tenha havido já um enorme crescimento do turismo no verão, faltam ainda os turistas asiáticos e os do leste europeu.

Manuel Alcino estima que a empresa exporte, direta e indiretamente, 30% das suas vendas, com especial destaque para países como os Estados Unidos, Brasil e México, além dos países europeus. Além disso, a marca tem já presença assegurada em alguns marketplaces internacionais.

A estratégia da Alcino passou, também, por se aproximar do consumidor final, abrindo, em 2011, a sua primeira loja, no Hotel Intercontinental, na Praça da Liberdade, a que juntou, a partir de 2017, a nova loja de fábrica no seu edifício sede. Em março de 2020, a dias do início do confinamento, era inaugurada o terceiro espaço comercial da Alcino Silversmith, na Rua das Flores, uma das artérias mais apreciadas pelos turistas.

E novas lojas se seguirão. "Precisamos de consolidar o negócio e, depois, vamos avançar com novos espaços. Claro que gostaríamos muito de ter uma loja em Lisboa, mas são espaços muito caros. Nós atuamos no mercado do luxo, somos os pobres do luxo", diz o empresário. A intenção é apostar em pequenas lojas em cidades como Aveiro, Braga ou Viseu.

As joias da Alcino e as suas peças decorativas podem, também, ser compradas na sua recém-renovada loja online. Que embora assegure, apenas, cerca de 5% das suas vendas, é uma aposta crescente da centenária marca. O objetivo é que, no próximo ano, possa já chegar aos 10 ou 15%, graças aos investimentos que a empresas vem fazendo no marketing digital. Das 70 pessoas que compõem a Alcino Silversmith, há já uma pequena equipa, de quatro pessoas, dedicadas exclusivamente ao digital e às redes sociais.

A empresa, que, em 2009 tinha 25 artesãos na sua oficina, tem hoje 10, alguns dos quais "já reconvertidos para fazer peças de uso pessoal, porque é isso que vendemos todos os dias", admite Manuel Alcino, que teme pela perda do saber fazer destes operários, sobretudo nas peças decorativas.

Falta de mão-de-obra

"Não estamos a ensinar mais ninguém, por isso prevejo que, acabando esta geração, se perca esta arte. O trabalho de cinzelagem, de martelo na chapa para lhe dar forma, é muito minucioso. Para fazer um pato são necessárias 200 ou 300 horas. São meses de trabalho. E um bom cinzelador, se calhar, leva 15 anos a formar e, como qualquer outra arte manual, tem que ser trabalhada em contínuo. Estamos a falar de escultores da prata", diz.

Manuel Alcino reconhece que é também pela falta de mão-de-obra que se vai fazendo a revolução digital na empresa. "Tivemos que aprender novas técnicas e a usar novos equipamentos. O setor está em enorme transformação. É um novo mundo, mas não nos podemos excluir dele", refere.

E é na oficina de Santos Pousada que a magia vai continuar a acontecer. Um espaço onde nasceram parcerias com alguns dos mais conceituados escultores e arquitetos nacionais, como Siza Vieira, Pádua Ramos, José Rodrigues ou Charters de Almeida, e que deram origem a trabalhos exclusivos como a peça oferecida ao Papa Bento XVI, quando esteve no Porto, em 2010, ou as terrinas e fruteiras que executou para a americana Tiffany.

Outras se seguirão, num futuro encarado com confiança. "Há muitas nuvens no horizonte, mas, se não houver problemas que façam desaparecer o turismo, prevejo que possamos crescer 10 a 20% no próximo ano".