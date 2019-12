Aos 30 anos, a Casa do Marquês está só a começar

Ossos, aparas de carne e legumes no tacho a cozinhar em lume baixo 24 a 48 horas. Sempre a mexer e juntando a água necessária, para o demi-glace ser feito como manda a tradição. Na moderna cozinha de 1400 m2 da Casa do Marquês, é ainda assim que são feitas as bases da comida que chega às mesas de casamentos e festas, jantares de protocolo e de líderes mundiais: à antiga e em quantidades que chegam aos 500 litros. Trinta anos depois de saído o conceito da cabeça do ex-futebolista José Eduardo, hoje são os filhos, Miguel e Gonçalo, que estão ao leme, ainda que o sportinguista não abandone o barco: “Ele continua a ser muito importante, sobretudo nas relações públicas”, assegura Miguel, a quem cabe a gestão.

Formado em Psicologia, cedo Miguel Seijo percebeu que não seria por aí a sua vida – convicção confirmada depois de um Erasmus na Holanda em Gestão e de uma experiência à frente dos bares dos estádios de Alvalade e depois de Leiria, no Euro 2004. “Tinha 23 anos e 150 pessoas a cargo. Senti os joelhos a tremer… mas foi ótimo e vencemos a melhor organização”, conta. Daí ao curso de Hotelaria que fez em Les Roches – “era a melhor escola” – foi um salto que ditou o “ponto de viragem”. “O que conhecia deste negócio era o que as pessoas daqui sabiam e me passavam – há na Casa do Marquês quem me tenha mudado fraldas! -, e nós somos de facto muito bons; mas o mundo é enorme e há muito mais exemplos. Alguns podem ser importados e acrescenta valor.” A escola suíça deu-lhe essa visão diferente que lhe permitiu entender porque determinadas coisas se fazem de certa maneira – e com esse conhecimento, a confiança para desafiar o estabelecido.

Uma das mudanças que Miguel introduziu foi uma reestruturação profunda que permitiu reorganizar a Casa do Marquês. Nada de despedimentos mas uma mudança de abordagem que passou sobretudo por não considerar custos fixos – obrigando a equipa a um esforço maior mas garantindo melhores resultados, até porque passou a controlar todos os lados do negócio: do catering à decoração, pessoal, loiça, formação, etc. “Depois das pós-graduações decidi adaptar o modelo de gestão. Reciclámos quadros, reajustámos, adaptámo-nos aos tempos (incluindo eventos vegan) e praticamente acabámos com o plástico descartável. E está a correr lindamente.”

Para assegurar também o traço de singularidade, neste ano, comprou as Padarias Beira Tejo. Foi um dos investimentos mais recentes da empresa familiar, a par da renovação completa da sede (agora instalada em 6000 m2), que lhe permitiu crescer e limar arestas. “Gastámos um pouco mais de 2 milhões, mas anualmente vamos investindo conforme a necessidade; temos um CapEx a rondar os 500 mil euros, para fazer face a obras, compras e loiça partida.” O financiamento é de capital familiar e, apesar de já ter vivido momentos difíceis, não falha compromissos com fornecedores ou colaboradores.

É talvez esse, a par do sentimento de pertencer à família – “o sucesso só se faz em equipa” -, um dos motivos mais fortes para conseguir evitar que, numa altura em que o recrutamento qualificado se fez tão difícil nesta área, lhe roubem os melhores. “Num país com um salário mínimo de 600 euros vive-se mal; nós pagamos acima da média, mas não aceitamos que venham trabalhar connosco por dinheiro porque não vai funcionar. É preciso ser parte da equipa e rematarmos todos para a mesma baliza.”

O núcleo duro da Casa do Marquês são cerca de cem pessoas – metade empregados de mesa, outros 35% de cozinha -, mas podem chegar a 700 num dia se houver vários eventos. Em setembro, houve um recorde de 133, que exige a melhor organização para que tudo corra sem falhas. Se as requisições são muitas, Miguel não tem dúvidas em identificar as que rendem mais: “Sempre que o lado emocional manda, como casamentos.” Mas também implicam disponibilidade e logística: num jantar de empresa tudo fica decidido num par de reuniões, um casamento implica um ano de acompanhamento.

O que faz a diferença aqui é “os eventos serem todos chave na mão, de A a Z, da decoração ao serviço. E se há um problema, resolvemos – nenhuma outra em Portugal faz isto”. Esse é, aliás, um dos motivos que tem mantido a vontade de se internacionalizar mais ou menos controlada. Já esteve para abrir em Angola, faz projetos fora – “ir ao Porto ou a Badajoz não é muito diferente” -, mas não deu o passo. “Sendo muito touch and feel, esta é uma área bastante difícil e com elevados custos de entrada.” Convertendo cerca de 18% das propostas que faz, Miguel diz que tem muito espaço ainda para crescer. Hoje, gere espaços que incluem CCB, Páteo Alfacinha, Coconuts, Arriba e Palácio da Cruz Vermelha numa média de 1500 eventos/ano e 12 milhões de receitas (+21% nos últimos dois anos). Incluindo o protocolo do Estado, que faz “não tanto pelo interesse económico como pelo prestígio de contribuir para a imagem do país”. E pelas oportunidades de momentos como o dia em que serviu Obama. O seu maior desejo? “Servir o Papa. É o grande que me falta.”