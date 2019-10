Ambiente aprova Montijo mas obriga ANA a pagar 48 milhões

O aeroporto do Montijo pode mesmo avançar mas para isso a ANA-Aeroportos terá de pagar uma fatura de 48 milhões de euros. O valor foi determinado pela Comissão de Avaliação nomeada para avaliar o impacto ambiental deste projeto. O relatório foi divulgado esta quarta-feira à noite.

“Resultante desta AIA, é imposto um pacote de medidas de minimização e compensação ambiental que ascende a cerca de 48 milhões de euros”, revela o documento.

O grupo de trabalho nomeado para avaliar o Estudo de Impacte Ambiental da abertura da base militar a voos civis destacou três preocupações ambientais: avifauna e o seu habitat, ruído e mobilidade.

No que diz respeito à avifauna, a Comissão de Avaliação indica, nomeadamente, que é necessário constituir “um mecanismo financeiro para a gestão da área afetada, a gerir pelo ICNF e pago pelo proponente, com um montante inicial de cerca de 7,2 milhões de euros e uma contribuição anual na casa dos 200,000 euros”. Além disso, obriga a que sejam criadas “áreas de compensação física” de 1600 hectares. É ainda pedida a “dinamização” do Centro de Estudos para a Migração e Proteção de Aves, que é gerido pelo Instituto de Conservação da natureza e florestas”.

Quanto ao ruído que este projeto poderá gerar, entendem os peritos que haverá um aumento “da exposição ao ruído das populações afectadas” e, assim, impõem-se “a minimização dos impactes nos recetores sensíveis, a apurar mediante estudos técnicos a apresentar na fase de projeto de execução”. O custo destas medidas será entre 15 e 20 milhões de euros, de apoio a medidas de isolamento acústico “em edifícios públicos e privados”.

Já em relação à questão da mobilidade, a Comissão de Avaliação do Impacte Ambiental do Montijo entende que o projeto “irá certamenteafetar os padrões de mobilidade

local e mesmo regional, pelo que o projeto inclui também a construção de novas acessibilidades rodoviárias até à ponte Vasco da Gama”. Ao mesmo tempo, irá também aumentar a mobilidade fluvial pelo que a Comissão indica que a ANA – o promotor deste projeto – “deverá assegurar a aquisição de 2 barcos e entregar à Transtejo, num valor de 10 milhões de euros”.

A Agência Portuguesa do Ambiente lembra que “esta proposta de Declaração de Impacte Ambiental (DIA) resultou de um extenso e complexo trabalho técnico levado a cabo por um vasto conjunto de organismos públicos, e teve em conta um número sem precedentes de contributos em sede de consulta pública”. A entidade diz ainda que as “principais medidas ambientais” que resultam deste estudo “permitem minimizar e compensar os impactes ambientais negativos do projeto, as quais serão detalhadas na fase de projeto de execução”.

A ANA-Aeroportos tem 10 dias para analisar as propostas realizadas pela Comissão e aceitar ou não estas compensações. Caso não aceite, o processo volta todo ao início.

(em atualização)