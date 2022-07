APAP desenvolve estudo sobre como marketeers e publicitários analisam o mercado

Estudo da APAP analisou o mercado © Verónica Pinheiro / Global Imagens

É necessário que os CEO entendam que investir em comunicação é uma forma de valorizar as sua empresas e que deixem de considerar este investimento como um custo. A conclusão é do estudo da Associação Portuguesa das Agências de Publicidade, Comunicação e Marketing (APAP), que pretendeu perceber as relações entre marketeers, publicitários e responsáveis de empresas portuguesas, ao mesmo tempo que obteve um retrato de mercado. O estudo sugere, ainda, que as empresas devem encarar as agências criativas como verdadeiros centros de inovação em que as marcas se podem apoiar em co-criação de soluções e ideias inovadoras

Aquela análise demonstrou também que a maioria dos marketeers (67%) ainda tem dificuldade em classificar as agências de publicidade com o estatuto de consultor estratégico para o crescimento do seu negócio, até porque ambos os grupos de profissionais (75%) concordam que ainda é necessário fazer uma tradução entre a criatividade da agência de publicidade e o pragmatismo das direções das empresas, revelou a APAP em comunicado.

O estudo foi lavado a cabo pela APAP, depois de ter percebido que as agências de marketing e publicidade conseguem aumentar o contributo da indústria da publicidade, no âmbito da comunicação.

Para o vogal da Associação Portuguesa das Agências de Publicidade, Comunicação e Marketing, Erik Lassche, o valor das marcas é reconhecido globalmente. "Têm valor como ativo e até têm valor como forma de poupança", disse, acrescentando que "o lead é mais barato se a marca for forte e marcas fortes precisam de uma estratégia consistente, comunicada de forma eficaz, o que só se consegue com um trabalho de equipa. Um trabalho de todo: agências, marketeers e boards!", considerou.

Por seu turno o presidente da associação frisou o importante que é as empresas perceberem o valor que as agências de publicidade podem aportar às suas marcas. António Roquette justificou a sua afirmação, remetendo para os resultados do estudo da APAP. "Os resultados deste estudo da APAP mostram que ainda há um caminho a ser feito nesse sentido e é esse que a APAP fará, ao lado dos seus associados e profissionais do setor".

Para elaborar o relatório, 10 agências levaram diretores de marketing a um debate dividido em três momentos: "O que os Marketeers pensam sobre os Publicitários - respostas pelos Marketeers a um questionário, com debate de resultados"; O que os Publicitários pensam sobre os Marketeers - respostas pelos Publicitários a um questionário, com debate de resultados"; e "O que Marketeers e Publicitários pensam sobre os board dos anunciantes".

As conclusões deste estudo foram apresentadas numa Tertúlia, com a presença de mais de 50 participantes, entre marketeers, 12 marcas de anunciantes e as suas agências.