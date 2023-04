APCAP tem novo presidente

Manuel Ramos, presidente da APCAP

A Associação Portuguesa das Sociedades Concessionárias de Autoestradas ou Pontes com Portagem (APCAP) tem um novo presidente. Manuel Ramos - atualmente administrador executivo do Grupo Brisa e CEO da Brisa Concessão Rodoviária - foi nomeado em assembleia geral, "após a renuncia, por motivos profissionais, do anterior presidente, António Nunes de Sousa", disse, em comunicado, a associação.

Manuel Ramos vai assim completar o mandato do triénio 2022-2024.

O recém indigitado presidente da APCAP revelou ter como prioridades a segurança rodoviária, a digitalização e a descarbonização. "o. O setor das concessões rodoviárias tem um papel crítico no desenvolvimento do País e tem tudo para ser um agente decisivo de transformação e de crescimento da economia portuguesa. Acredito que com estas três prioridades, a APCAP terá um papel ativo na transformação das infraestruturas rodoviárias, dando com isso um forte contributo para o crescimento económico do nosso País".