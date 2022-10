APDL reduz 'pegada' de emissões das embarcações em 20% em parceria com a Prio

© Jorge Amaral / Global Imagens

A Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) prevê reduzir a sua 'pegada' de emissões poluentes das embarcações em 20%, após celebrar uma parceria com a Prio para a utilização de combustíveis ecológicos.

"Com este combustível a APDL vai conseguir reduzir em 20% a pegada associada às suas embarcações, concretizando mais um desígnio do roteiro para a descarbonização e transição energética do Porto de Leixões", disse esta terça-feira o presidente da APDL, Nuno Araújo, citado em comunicado da administração portuária.

A APDL e a Prio assinaram esta terça-feira um protocolo de colaboração para a utilização de 'Ecobunkers' (gasóleo com 20% de biodiesel - B20) "em embarcações que operam e que servem de apoio ao porto como, por exemplo, os rebocadores e as lanchas dos pilotos".

O presidente da APDL afirmou que o projeto "permitirá reduzir as emissões poluentes nos equipamentos marítimos, contribuindo para a meta da neutralidade carbónica que a APDL pretende atingir até 2035, 15 anos antes dos objetivos definidos pela União Europeia".

Uma das estratégias para o cumprimento do objetivo da APDL consiste "na substituição do combustível de origem fóssil por combustível com incorporação de biocombustível, produzidos a partir de resíduos, contribuindo para a redução das emissões de CO2 [dióxido de carbono] da sua frota naval", segundo a empresa.

A APDL referiu ainda que os trabalhos previstos no âmbito do protocolo "decorrerão no porto de Leixões, em embarcações a designar pela APDL".

Já o presidente executivo da Prio, Emanuel Proença, assumiu ter "a vontade de ajudar a descarbonizar por completo todos os portos do Norte" do país, após o "pequeno piloto de EcoBunkers" com a APDL visto "apenas como ponto de partida".