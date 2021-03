APED. "Abril e maio serão meses de recuperação permitindo às empresas olhar para os próximos meses com mais otimismo"

Customers shop in a clothing store on November 28, 2020 in Paris after French government eased Covid-19 lockdown measures and allowed all 'non-essential' shops to re-open. (Photo by Alain JOCARD / AFP) © ALAIN JOCARD / AFP

Começar 2021 com um segundo novo confinamento deixou marcas no retalho. O setor, que no ano passado viu recuar 1,5% as suas vendas, mostra-se esperançado com a reabertura da economia, mas alerta para a necessidade do alívio das medidas restritivas, como o número de pessoas em loja ou a proibição de vendas de categorias de produtos como roupa ou brinquedos nos super. "Achamos que o mês de abril e maio serão meses de recuperação que permitam às empresas olhar para os próximos meses com mais otimismo. Agora ainda há muita incerteza", diz Gonçalo Lobo Xavier, diretor-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED), num encontro com jornalistas.

Os números do Barómetro de Vendas da APED relativo a 2020 é claro. Nem a subida de 8,1% das vendas do retalho alimentar, para 15,6 mil milhões de euros, nem o aumento das compras online, conseguiram suster o impacto da quebra de 17,7%, para pouco mais de 7 mil milhões de euros, do retalho especializado, em alguns casos fechados durante mais de três meses o ano passado. Resultado, em 2020 o setor do retalho viu recuar 1,5%, para 22,653 mil milhões de euros as suas vendas.

O arranque de 2021 perde na comparação com o ano passado. "Se fizermos uma análise like for like vimos que as vendas em 2021 decresceram muito, mas porque tinham subido muito no primeiro confinamento em que as pessoas foram, no caso do alimentar aos supermercados, abastecer as suas casas. Se olharmos para os números assim em 2021 estamos em perda", diz Gonçalo Lobo Xavier, quando questionado sobre o arranque do ano pelo Dinheiro Vivo.

"No retalho alimentar há uma estabilização, com alguns picos naturalmente, e no especializado, se pensarmos que estamos com alguns dos nossos operadores com lojas encerradas, estamos com níveis de faturação preocupantes", continua.

"Com o avançar do desconfinamento na próxima semana - a abrir mais lojas do pequeno comércio, lojas de rua - e a meio de abril, a perspetiva de abrirem os centros comerciais, estamos com bastante ansiedade no sentido de conseguirmos responder ao eventual acréscimo de consumidores que vamos ter em loja", comenta.

"Por isso é importante que o aumento do rácio se faça já", defende, argumentando que Portugal é o país europeu com o rácio mais baixo de pessoa em loja (5 em cada 100 metros quadrados) longe dos 10 de países como Espanha, França ou Alemanha. Para a APED um aumento desse rácio de, no mínimo, 7 pessoas - opção que tinha estado em cima da mesa em setembro do ano passado, diz Gonçalo Lobo Xavier - seria importante.

O fecho afetou particularmente o retalho especializado, já bastante fustigado o ano passado. "Janeiro e fevereiro são meses que no retalho especializado, em particular o de moda, os saldos e as promoções tinham um peso para resolver alguns desvios de saturação e poderem escoar produtos e coleções e isso não aconteceu, mesmo com períodos de venda ao postigo e soluções de click and collect estamos muito aquém do que seria desejável", alerta Gonçalo Lobo Xavier.

"Temos procurado sensibilizar o Ministério da Economia para a necessidade de um desconfinamento equilibrado, rápido, e que venha ao encontro do que é possível para manter os negócios abertos: aumento do rácio de pessoas em loja, fim de algumas limitações nos horários que prejudicam muito as empresas, um equilíbrio entre saúde pública e economia" diz.

E limitações como a proibição de venda nos super e hipermercados de certas categorias de produtos que ainda se mantêm, mesmo depois do levantamento da proibição da venda de livros. "Certos associados categorias livros, brinquedos, vestuário representam já cerca de 30 a 40% do espaço físico, proibindo a sua venda é claro que isso tem efeito na faturação", diz.

"Tem impacto e estamos em crer que durante a próxima semana também seja essa mais uma medida que vá cair e que o mercado seja restabelecido do ponto de vista concorrencial com a abertura das lojas de rua do pequeno comércio e o levantamento dessa proibição dessas categorias de produtos", afirma.

E deixa um alerta. "Fechando essa categoria de produtos aos hipermercados estamos a fechar aos consumidores a possibilidade dos consumidores de comprar produtos que nas suas zonas não abundam em termos de oferta. Há zonas do país onde não há livrarias e o único local onde podiam comprar eram nos super e hipermercados", refere.

Mais, "esta categorias de produtos não deixou de ser vendido online, isso não deu azo a que os portugueses não fossem comprar esses produtos em plataformas internacionais em que porventura em que, como país, não beneficiamos dos impostos que não pagam no nosso país?", questiona. "Isso não levou a que outros operadores, outros gigantes, pudessem beneficiar das lojas não estarem a vender esse tipo de produtos para plataformas internacionais que não são tão interessantes do ponto de vista de país e de concorrência?"