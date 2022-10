APED lança campanha dedicada ao plástico de uso único

APED quer sensibilizar consumidores para a importância da reciclagem e da reutlização © Nuno Brites / Global Imagens

Promover a reciclagem e o consumo sustentável de plásticos de uma só utilização é o objetivo da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED), que acaba de lançar a campanha "Um só Uso. Um só Fim. Reciclar!" e "Muitos Usos. Sem Fim. Reutilizar!".

A intenção da APED é sensibilizar os consumidores, de forma que se recordem de colocar os plásticos utilizados no local próprio para depois serem reciclados, ao mesmo tempo que apela à utilização de sacos e recipientes reutilizáveis.

Com esta campanha a associação quer apelar à consciência dos consumidores para que façam a correta separação de materiais e que depositem os plásticos no ecoponto que lhes é destino. Desta forma previne-se a poluição dos solos, dos oceanos e das praias. Este é o mote "Um só Uso. Um só Fim. Reciclar!".

Com o lema "Muitos Usos. Sem Fim. Reutilizar!", a APED lembra a importância da reutilização de recipientes, sejam garrafas reutilizáveis ou sacos de várias utilizações para ir às compras.

O compromisso do setor do retalho e distribuição com a sustentabilidade é a base desta campanha, que agora quer chamar os consumidores a adotarem boas práticas no que ao ambiente diz respeito.

"Com esta campanha damos um novo passo de sensibilização junto da comunidade, convidando-a a adotar comportamentos no seu dia-a-dia que podem fazer a diferença no presente e no futuro rumo à sustentabilidade", declara Gonçalo Lobo Xavier, o diretor-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição.