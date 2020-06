APED pede clarificação sobre limites de horário na Grande Lisboa

O diretor-geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) lamentou esta terça-feira à Lusa que as restrições na área da Grande Lisboa tenham sido tomadas “unilateralmente” e insta o Governo a clarificar as regras sobre o retalho alimentar.

A Área Metropolitana de Lisboa (AML) está sujeita, desde esta terça-feira, a medidas mais restritivas para conter os casos de covid-19 e quem desrespeitá-las pode incorrer em crime de desobediência, determinou o Governo, sendo que todos os estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de serviços, bem como os que se encontrem em conjuntos comerciais, têm de encerrar às 20:00, à exceção dos estabelecimentos de restauração exclusivamente para efeitos de serviço de refeições.

O Continente, por exemplo, já avisou os seus clientes que os supermercados da região da Grande Lisboa vão encerrar pelas 20 horas. “Por imposição legal as nossas lojas da área metropolitana de Lisboa encerram às 20h. Enviaremos SMS quando retomar horário habitual. Pedimos desculpa pelo incómodo”, refere a insígnia do grupo Sonae na mensagem aos clientes.

“A APED lamenta que esta decisão tenha sido tomada unilateralmente sem o Governo consultar o setor da distribuição e retalho e sem haver um rápido esclarecimento sobre se os espaços de retalho alimentar, nomeadamente os super e hipermercados, estarão abrangidos na medida que define o encerramento dos estabelecimentos comerciais às 20:00 na zona da Grande Lisboa”, disse Gonçalo Lobo Xavier.

“Para a associação, a recente decisão governamental é omissa nesta matéria e defende, por isso, que para manter o bom funcionamento e serviços de abastecimento alimentar proporcionados pelo retalho alimentar era urgente que o Governo definisse claramente os critérios para estes espaços”, defendeu.

“A APED acredita que o retalho alimentar deveria estar fora desta medida, dado que deu provas desde o primeiro momento da segurança e capacidade de abastecer os portugueses, mas deixa o alerta: caso os espaços de retalho alimentar tenham de encerrar as 20:00 será contraproducente quer para a normalidade no abastecimento de produtos básicos à população, quer em termos de saúde pública”, considerou.

Segundo Gonçalo Lobo Xavier, “haverá maiores fluxos de clientes durante o dia e o período do final do dia, que normalmente serve os consumidores que, entretanto, já voltaram aos seus trabalhos e escritórios, estará mais congestionado, o que não estaria com a abertura até mais tarde”.

“Esta situação é válida para o retalho alimentar e para o retalho especializado”, rematou Gonçalo Lobo Xavier.

No âmbito da pandemia da covid-19, as novas medidas de restrição foram anunciadas na segunda-feira, pelo primeiro-ministro, António Costa, após uma reunião com os autarcas de Lisboa, Sintra, Amadora, Odivelas e Loures, os cinco concelhos da AML onde estão localizados o maior número de novos casos de covid-19.

O núcleo do problema de novos contágios de covid-19 “centra-se em 15 freguesias do conjunto destes concelhos”, indicou António Costa, sem especificar quais são, mas adiantando que estas freguesias vão prolongar o estado de calamidade, no âmbito da reavaliação da situação epidemiológica em Portugal que vai acontecer na quinta-feira em Conselho de Ministros.

Aprovadas na segunda-feira por via de um Conselho de Ministros eletrónico, as novas medidas de restrição para a AML entraram em vigor às 00:00 de hoje e incluem o limite máximo de 10 pessoas nos ajuntamentos e o encerramento dos estabelecimentos comerciais até às 20:00.

A AML é integrada pelos municípios de Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira.

Os estabelecimentos de restauração e similares que prossigam a atividade de confeção destinada a consumo fora do estabelecimento ou entrega no domicílio, diretamente ou através de intermediário, “não podem fornecer bebidas alcoólicas no âmbito dessa atividade”, determinou o Governo.