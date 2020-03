APED. Supermercados com “aumento de procura” mas reposição “assegurada”

Os super e hipermercados têm sentido um aumento da procura pelos consumidores na sequência do surto do coronavírus, mas a reposição tem sido “sempre assegurada”, garante a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED).

“Os associados da APED têm registado um aumento da procura de produtos, tendo sido sempre assegurada a sua reposição. Este aumento é semelhante ao registado em situações anteriores e compreensível pelas medidas assumidas para controlo da situação e que implicam a permanência dos consumidores nas suas casas”, garante a associação num ponto de situação feito esta quarta-feira.

“Evidentemente que com um maior afluxo repentino e aumento da procura em alguns produtos, a logística tem de se adaptar a estas alterações para que a reposição se faça rapidamente de modo a satisfazer as necessidades dos consumidores. Isso está a ser feito e dentro da normalidade”, reforçam.

O aumento de procura também se faz sentir ao nível das compras online. É o caso do Continente Online. “Após a confirmação dos primeiros casos de Covid-19 em Portugal, registámos um crescimento de encomendas no Continente ‘online’, sendo que temos estado a mobilizar as nossas equipas no sentido de dar a melhor resposta à maior afluência neste canal”, disse fonte oficial da Sonae MC. As entregas de produtos já estão a ser feitas com prazos mais dilatados.