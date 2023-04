APED tem nova presidência

José António Nogueira de Brito, presidente da direção da APED © DR

A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) tem um novo presidente. José António Nogueira de Brito, que representa o Pingo Doce, foi eleito para presidente da direção da APED, para um mandato que vigorará até 2027.

Como frisa a associação em comunicado, o trabalho do novo dirigente terá como prioridades, para além da competitividade do setor da distribuição, "a captação, formação e requalificação das suas pessoas, a sustentabilidade e a ação climática e a transição digital".

A acompanhar José António Nogueira de Brito (que trabalha há 30 anos no setor da Distribuição e é atualmente Chief Commercial Officer da Grupo Jerónimo Martins) nesta missão estão ainda duas vice-presidentes: Ana Alves, em representação da Modelo Continente, e Solange Farinha, em representação da Auchan.

"É com sentido de responsabilidade que assumo a presidência da APED durante os próximos quatro anos", afirma José António Nogueira de Brito, lembrando os muitos desafios o setor da Distribuição e Retalho enfrentam.

Desafios, esses, "que tornam imprescindível que a APED seja uma voz ouvida e respeitada, um parceiro nas soluções e um agente de mudança positiva na sociedade portuguesa. Com os meus colegas de Direção, estou certo que seremos capazes de consolidar o percurso que a associação tem vindo a trilhar, sem perder de vista as oportunidades futuras nas quais o setor deverá estar na linha da frente", garante.

De acordo com a APED, o setor da distribuição e retalho representa mais de 12,4% do PIB nacional, sendo que nos últimos quatro anos as empresas associadas da APED criaram seis mil novos postos de trabalho e investiram mais de 150 milhões de euros na formação e requalificação dos seus colaboradores. A APED representa mais de 144 mil colaboradores, divididos entre 104 mil no retalho alimentar e 40 mil no retalho especializado, distribuídos por mais de 4500 lojas.