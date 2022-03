Apesar da pandemia, número de empresas cresceu 2,6% em 2020

O setor do Alojamento e Restauração foi o mais duramente afetado pela pandemia © EDUARDO COSTA/LUSA

O ano de 2020 ficou marcado pelo "forte impacto negativo" da pandemia na economia nacional, com o confinamento obrigatório imposto para controlar a covid-19 a gerar uma "forte contração da grande maioria dos ramos da atividade económica", pelo que, não admira que o volume de negócios das empresas não financeiras em Portugal tenha caído 10% e o valor acrescentado bruto recuado 9,8%, indicadores que, no ano anterior, haviam crescido 4% e 5,8%, respetivamente. Mas, apesar disso, o número de empresas cresceu 2,6%, ascendendo a 450.416 unidades.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística, que hoje publicou os dados definitivos das empresas em Portugal relativos a 2020, a redução do valor acrescentado bruto (VAB) "refletiu-se sobretudo no excedente bruto de exploração (-17,2%), visto que os gastos com o pessoal diminuíram apenas 1,7%, tendo-se reduzido em 2,0% o pessoal ao serviço".

Foram as empresas de grande dimensão aquelas que registaram variações mais negativas, com decréscimos de 12,4% no VAB, de 13,7% no volume de negócios e 3,8% no pessoal ao serviço. Números que comparam, no caso das PME, com uma quebra de 8,4% no VAB, de 7,4% na faturação e de 1,5% no emprego. Sem surpresas, foi no Alojamento e Restauração que ocorreu a maior descida no VAB, com menos 53,9% face a 2019. Mas houve setores que cresceram, como a Informação e Comunicação e a Energia e Água que registaram aumentos no VAB de 11,2% e 1,4%, respetivamente.

Já as empresas financeiras tiveram, em 2020, reduções de 2,5% do VAB e de 13% do volume de negócios.

Diz o INE que, em 2020, houve 35.610 sociedades não financeiras a iniciar atividade, o que corresponde a uma taxa de natalidade de 7,9%, que compara com os 10,5% de 2019. No mesmo período desapareceram 24.941 sociedades, sendo a taxa de mortalidade de 5,5%, 0,4 pontos percentuais abaixo do ano anterior. Estas mortes representaram uma redução no número de trabalhadores de 56.433, levando, ainda, a uma perda de 2.155 milhões de euros no volume de negócios.

A produtividade aparente do trabalho das sociedades não financeiras atingiu, no ano de arranque da pandemia, os 27.822 euros, uma redução de 1.880 euros face a 2019. Já a remuneração média anual foi de 15.188 euros por trabalhador, um valor que é 1,2% superior ao do ano anterior.

Destaque, ainda, para a quebra no investimento. Os dados do INE mostram que a formação bruta de capital fixo (FBCF) das empresas não financeiras atingiu, em 2020, os 21 mil milhões de euros, menos 1,8 mil milhões do que antes da pandemia, representando uma redução de 7,9%.

O setor do Alojamento e Restauração foi o que registou o maior decréscimo relativo do investimentos, com menos 23,5%, seguido do Comércio com menos 22,4%, e da Indústria, com menos 13,8%.