"Apesar desse ambiente hostil, o nosso objetivo é fazer um forte investimento no 5G"

Miguel Almeida, CEO da NOS

Apesar do ambiente regulatório "hostil", e de um "um regulador que não quer que as empresas invistam", a Miguel Almeida garante que a NOS vai fazer "um forte investimento no 5G", garante o CEO da operadora em entrevista ao Dinheiro Vivo, depois da apresentação das contas de 2020 da companhia, que fechou o ano com lucros de 92 milhões de euros, um recuo de 35%. "Queremos ser o líder do 5G neste país e isso implica investimento".

O ano passado a operadora investiu 384,9 milhões de euros, mais 10 milhões do que em relação a 2019, tendo no último trimestre o montante de investimento subido 15%. Em ano de leilão 5G, Miguel Almeida garante que vai aumentar. "Vai ser difícil que não seja superior, até porque temos um leilão a decorrer", diz o gestor.

O leilão já superou os 40 dias de licitação e, caso fechasse hoje, já teria superado em mais de 100 milhões de euros o encaixe de 239 milhões, valor base de licitação, que o Estado contava receber.

"Apesar do contexto difícil e das perspetivas económicas não serem as melhores, o ano passado reforçamos o investimento - no negócio das telecomunicações aumentamos cerca de 6%, sobre um ano anterior que já tinha tido um volume muito significativo de investimento. A nossa aposta no futuro e, em particular, na preparação para 5G reforçou-se apesar da pandemia e das dificuldades expectáveis futuras da economia", diz.

"Em relação a 2021 e ao futuro, queremos liderar o 5G. Queremos ser o líder do 5G neste país e isso implica investimento", afirma.

O gestor não poupa críticas ao regulador, Anacom. "Infelizmente, não o nível de investimento que gostaríamos, porque temos um regulador que não quer que as empresas invistam, pelo contrário, quer desincentivar o investimento das empresas, o investimento privado provavelmente para incentivar o investimento público numa área que não carecia de recursos públicos, uma vez que o investimento privado tem assegurado um nível único de qualidade do setor", acusa. "Apesar desse ambiente hostil, o nosso objetivo é fazer um forte investimento no 5G para desde muito cedo chegar a essa liderança", reforça.

Apesar da pandemia, a operadora diz-se preparada. "Estamos completamente preparados, direi mais, somos os melhores preparados para aquilo que vier. Não sei quanto tempo mais vai durar a pandemia, o confinamento e as restrições para a economia, não sei que impactos terá, mas sabemos que do lado da NOS estamos preparados", garante.

"Temos um balanço sólido e estamos preparados para enfrentar o que ai vier, não pondo em causa a nossa grande aposta que é o investimento no 5G".