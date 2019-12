Aplicação da Free Now passa a integrar trotinetes da hive

A Free Now, a antiga mytaxi, já tinha anunciado que estava a preparar a integração das trotinetes elétricas hive na sua aplicação. A partir de agora, os utilizadores já não precisam de duas aplicações independentes, indica a empresa.

Esta integração acontecerá nos mercados onde ambos os serviços estejam disponíveis – Portugal, Polónia e Áustria, indica a empresa, através de comunicado. “Depois do rebranding que tornou a mytaxi em Free Now, esta é uma das maiores inovações que lançamos na nossa app. A equipa tem estado a trabalhar arduamente para fazer isto acontecer, e não poderia estar mais orgulhoso por hoje poder dizer que somos, verdadeiramente, um fornecedor de mobilidade multisserviço”, afirma Johannes Mewes, co-fundador e diretor de produto da Free Now, citada em comunicado.

A integração está disponível a partir desta quarta-feira, mas apenas na cidade de Lisboa. A Free Now indica que, para ter acesso às trotinetes elétricas hive, o utilizador precisa de fazer o login no serviço e tocar no ícone da trotinete sempre que quiser desbloquear um destes veículos. O pagamento será feito através dos dados indicados na Free Now, dispensando a introdução de novas informações de pagamento para o serviço de trotinetes.

“Ter a hive integrada na app da Free Now significa dar mais um passo importante rumo ao objetivo de oferecer aos nossos clientes uma experiência cada vez mais completa”, afirma Tristan Torres, CEO da hive.

Descrevendo esta integração como “um primeiro passo para ser a primeira app multimodal”, a Free Now revela planos para novas integrações de opções de transporte ao longo do próximo ano.

A Free Now já tinha anunciado esta junção dos dois serviços na mesma aplicação, durante um evento em Barcelona, onde o Dinheiro Vivo esteve presente.

Tanto a Free Now como a hive estão ligadas ao grupo alemão Daimler, que conta com vários projetos para a área da mobilidade urbana.