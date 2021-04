Aplicação de estacionamento da EMEL falha no dia de regresso ao pagamento

Confinamento suspendeu fiscalização da EMEL. © Arquivo/Global Imagens

Esta terça-feira em Lisboa foi retomado o pagamento do estacionamento na via pública tarifado pela EMEL, mas acontece que a app ePark está em baixo, impossibilitando que os condutores possam pagar por esta via.

Ao Dinheiro Vivo, fonte da EMEL confirmou a falha no sistema e garantiu que a empresa "está a tentar resolver o problema com a máxima brevidade".

Quando o utilizador acede à aplicação, depara-se com uma mensagem de "erro de comunicação". Apesar de o sistema permitir "tentar novamente", não é possível