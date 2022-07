Aplicação mostra horários e percursos em tempo real do Metro de Lisboa

© PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Já é possível que os utilizadores do metro de Lisboa saibam a duração da viagem e a hora prevista de início e fim da mesma, em tempo real. A aplicação Moovit, com a Metropolitano de Lisboa (ML), disponibiliza informação sobre as viagens nas quatro linhas de metro da capital, avança a empresa esta segunda-feira em comunicado.

Na prática, a aplicação - gratuita e que está disponível para download no IOS e Android - mostra quanto tempo falta para o comboio chegar à estação de origem e de destino, o que permite calcular com maior facilidade os percursos. No caso de alteração de serviços, são enviadas notificações para o telemóvel.

"Para o ML é importante continuar a trabalhar no sentido de desenvolver soluções que respondam às necessidades e expectativas dos clientes, melhorando de forma contínua o serviço de mobilidade que prestamos. Numa era marcadamente digital, a disponibilidade de informação em tempo real afigura-se, cada vez mais, essencial para melhorar a experiência dos atuais e futuros clientes da rede deste metropolitano", explica o presidente do Conselho de Administração do ML, Vítor Domingues dos Santos.

A aplicação é multimodal, o que faz com que estejam disponíveis outras opções de transportes dentro da Área Metropolitana de Lisboa, como o autocarro, elétrico, barco, comboio, metro ligeiro, ferry e e-scooters, lê-se no comunicado.

"O transporte público é uma parte essencial de qualquer sistema de transporte urbano sustentável [e] informações precisas no planeamento de viagem ajudam os passageiros a evitar atrasos e a diminuir tempos de espera", conclui o co-fundador e CEO da Moovit, Nir Erez.