Apollo pode vender casas sem direito de preferência e escapar ao IMT

A Apollo transformou a Neptunecategory, uma subsidiária de património imobiliária, em sociedade anónima. O fundo norte-americano, com esta alteração, pode vender as 271 casas compradas à Fidelidade em agosto de 2018 sem dar direito de preferência aos inquilinos e escapar ao pagamento do IMT – imposto municipal sobre transações de imóveis.

Segundo o jornal Público desta sexta-feira, a sociedade Neptunecategory passou a assumir, através de uma escritura pública de permuta em várias habitações, “os direitos e obrigações que resultam do contrato de arrendamento […], não resultando da referida transmissão qualquer alteração aos termos e condições acordadas nos contratos”.

A transformação desta subsidiária foi efetuada dia 12 de dezembro e é um procedimento comum no mercado imobiliário “precisamente para se evitar o pagamento de IMT”, refere o advogado Henrique Moser, da sociedade de advogados Antas da Cunha Ecija, citado pelo mesmo jornal.

Esta não é a primeira vez que a Apollo poderá ser dispensada de pagar IMT. Em agosto de 2018, no ato da compra de 271 imóveis da seguradora Fidelidade na área de Lisboa, Porto e outras localidades, no valor de 425 milhões de euros, não representou o pagamento daquele imposto. A operação foi concretizada através de dezenas de escrituras embora o portfólio fosse classificado como “uno e indivisível”; além disso, as subsidiárias da Apollo terão declarado a atividade de empresas de revenda de imóveis, embora não tenham apresentado provas.