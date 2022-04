App da Stradivarius já permite experimentar a roupa... de forma virtual

Stradivarius lança moda digital © Stradivarius

A Stradivarius lançou a "Digital Fashion: wear the future now", onde o consumidor pode experimentar a roupa da marca de forma digital. Através de uma experiência imersiva os clientes são convidados a adaptar o seu "dress code" com as peças da coleção da Stardivarius. Depois com as peças escolhidas e "vestidas" digitalmente os consumidores podem tirar fotografias ou fazer vídeos e partilhá-los através das redes digitais.

A Stradivarius explica como fazer:

O primeiro passo é entrar na app da marca e selecionar a funcionalidade "Digital Fashion". De seguida tirar uma fotografia, ou escolher uma foto da galeria. A terceira etapa é experimentar todos os produtos que se quiser, escolher o artigo que se pretende comprar e transferir a foto. Finalmente partilhar o look Stradivarius.

A nova linha será apresentada através de cápsulas que a marca designou como "Drops" e a primeira já tem nome. "Drop 1: Blueming" integra o "denim e as flores num universo feminino romântico, já está disponível para os utilizadores de todo o mundo experimentarem as peças do futuro", explica a Stardivarius, em comunicado. A marca adianta ainda que esta primeira "Drop" é gratuita, para que os clientes possam experimentar e conhecer a novidade.

De momento, a coleção só está disponível em Espanha, Alemanha, Itália, Polónia, Portugal, Reino Unido, Áustria, Irlanda, Dinamarca, Roménia, Grécia, Suécia, Bulgária, Croácia, Hungria, República Checa, Eslováquia, Finlândia, Eslovénia, Sérvia, França e Turquia. Para conhecer a nova coleção da Stradivarius Digital Fashion basta aceder à app da marca.