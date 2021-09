App de estacionamento EasyPark já pode ser usada nas ruas de Lisboa

Dinheiro Vivo/Lusa 15 Setembro, 2021 • 15:39 Partilhar este artigo Facebook

A empresa de tecnologia de gestão de estacionamento e carregamento de carros elétricos EasyPark anunciou hoje a entrada em Portugal, iniciando a atividade no estacionamento das ruas de Lisboa.

A aplicação, com cobertura em toda a Europa, está já disponível desde terça-feira para utilização em estacionamentos de rua em Lisboa.

"A aplicação EasyPark torna mais fácil o pagamento do estacionamento com o mínimo de esforço para o condutor. A nossa visão é tornar as cidades mais habitáveis e a base para tal é assegurar que a experiência de parqueamento é o mais fácil e perfeita possível", refere Jennifer Amador Tavares De Sousa, country director Portugal da EasyPark, em comunicado.

A EasyPark está presente em mais de 25 países e 3.200 cidades. Os mercados em que operam incluem Suécia, Noruega, Dinamarca, Finlândia, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, Holanda, Bélgica, Espanha, Itália, Suíça, Áustria, Eslovénia, Sérvia, Montenegro, Lichtenstein, Islândia, Hungria, Austrália, Nova Zelândia e, agora, Portugal.