"App" de pagamentos Verse entra no mercado português

A "fintech" espanhola Verse anunciou a entrada no mercado português, através de um acordo que permite incluir os serviços MB WAY em Portugal, contando já com mais de 120.000 utilizadores.

"A inclusão do MB WAY como método de agregação de saldo no Verse vai facilitar a transferência de dinheiro desde os bancos portugueses para o aplicativo", esclareceu a empresa, em comunicado, acrescentando que se trata da "primeira aplicação de pagamentos compatível com MB WAY".

A Verse é uma das aplicações de pagamento mais utilizadas em Espanha, onde tem mais de 2,5 milhões de utilizadores e, em 2020, foi adquirida pela Square, uma empresa de serviços financeiros administrada pelo fundador do Twitter Jack Dorsey.