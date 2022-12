App do novobanco vence prémio nos Banking Tech Awards

© Paulo Spranger /Global Imagens

A app do novobanco que disponibiliza serviços bancários digitais aos clientes, é a vencedora da categoria Best Mobile Initiative nos Banking Tech Awards, prémios que reconhecem a excelência e a inovação no uso das tecnologias de informação no setor financeiro.

Em comunicado, o novobanco explica que a app está em constante evolução e que apresenta agora "novas funcionalidades de acesso muito fácil na carteira digital, no orçamento familiar, e na categorização de despesas", com o objetivo de apoiar os clientes nas suas decisões diárias.

A aplicação adapta-se a diferentes perfis de utilizadores e possibilita uma fácil personalização apoiada em Data Science, conseguindo chegar a todos os clientes, independentemente do seu nível de literacia digital.

A empresa destaca ainda a nova solução de operações recorrentes, que permite antecipar e sugerir - através de uma notificação -, quais as transferências e pagamentos de serviços ou carregamentos, com base na atividade passada do utilizador.

Esta funcionalidade poupa aos clientes "um conjunto de ações morosas e repetitivas, libertando-os para aquilo que realmente importa", acrescentam.

Os Banking Tech Awards contam já com 23 edições e procuram reconhecer a excelência e a inovação no uso das tecnologias de informação no setor financeiro.